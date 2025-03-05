Нафта падає на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та мит США

Ціни на нафту впали в середу третю сесію поспіль на тлі планів великих виробників збільшити видобуток у квітні, а також побоювань, що мита США щодо Канади, Мексики і Китаю сповільнять економічне зростання і вдарять по попиту на паливо.

О 07:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 24 центи, або на 0,3%, до 70,80 долара за барель Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 58 центів, або на 0,9%, до 67,68 долара за барель.

На попередній сесії контракти встановилися на рівні, близькому до багатомісячних мінімумів.

«Несприятлива динаміка попиту і пропозиції створила подвійну проблему: невизначеність з митами створює ризики для глобального зростання і, в свою чергу, для попиту на нафту», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«ОПЕК+ залишається на шляху до збільшення видобутку в квітні, в той час як оптимізм щодо можливого вирішення українсько-російського конфлікту підвищує перспективи повернення російських поставок на ринок», - додав Єп.

Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, група, відома як ОПЕК+, вирішила в понеділок збільшити видобуток вперше з 2022 року.

Група зробить невелике збільшення на 138 000 барелів на добу з квітня, що стане першим кроком у запланованому щомісячному збільшенні, щоб відмовитися від скорочення видобутку на майже 6 млн барелів на добу, що дорівнює майже 6% світового попиту.

У вівторок набуло чинності 25% мито на весь імпорт з Мексики, 10% мито на канадські енергоносії і подвоєння мит на китайські товари, до 20%. Адміністрація Трампа також запровадила 25% мито на весь інший канадський імпорт.

Самопроголошена президентом США Дональдом Трампом торговельна війна розглядається економістами як рецепт скорочення робочих місць, уповільнення зростання і підвищення цін, що може вбити попит. Зниження темпів економічного зростання, ймовірно, вплине на споживання палива в найбільшому споживачі нафти в світі.

Адміністрація Трампа також заявила у вівторок, що припиняє дію ліцензії, яку США надали американській нафтовидобувній компанії Chevron у 2022 році на роботу у Венесуелі та експорт її нафти.

Цей крок ставить під загрозу постачання 200 000 барелів на добу, зазначили в середу в замітці сировинних стратегів ING.

«Це змусить американських нафтопереробників шукати альтернативні важкі сорти сирої нафти так само, як інші постачальники - Канада і Мексика - стикаються з митами», - додали вони.

Тим часом запаси нафти в США впали на 1,46 млн барелів за тиждень, що закінчився 28 лютого, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Тепер інвестори очікують на урядові дані про запаси в США, які мають бути опубліковані в середу.