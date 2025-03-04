Ціни на нафту прискорили зниження, Brent на рівні $70,6 за барель

Котирування ф'ючерсів на еталонні марки нафти прискорили зниження у вівторок на новинах про рішення альянсу ОПЕК+ розпочати поступове нарощування видобутку нафти.

Тиск на ринок також чинить розростання торговельної війни: президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт китайських товарів до 20% з 10%. Пекін відреагував введенням тарифів у розмірі 10-15% на імпортовану зі США пшеницю, а також інші види сільськогосподарської та іншої продукції.

У вівторок також починають діяти 25-відсоткові мита на ввезені в Штати товари з Канади і Мексики.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:28 EET становить $70,64 за барель, що на $0,98 (1,37%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,77 (1,13%), до $67,6 за барель.

Аналітики вважають, що введення мит негативно вплине на економічну активність і, як наслідок, попит на енергоносії.

"Ціни на нафту досягли найнижчих рівнів з початку року, - зазначає аналітик IG Кріс Бошам. - Їхнє падіння посилилося побоюваннями з приводу потенційного надлишку пропозиції, пов'язаними з планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку".

Поєднання стурбованості перспективами попиту з очікуваннями формування надлишку пропозиції створює ідеальний шторм для ринків нафти, пише експерт.

Напередодні країни ОПЕК+ ухвалили рішення про поступове згортання добровільних обмежень видобутку нафти, що діяли раніше, та початок поступового його збільшення з квітня.

У повідомленні альянсу зазначається, що нарощування видобутку триватиме до вересня 2026 року. Водночас наголошується, що політика ОПЕК+ залишається гнучкою: "Поступове збільшення може бути припинено або скасовано залежно від ринкових умов. Це надасть змогу альянсу продовжувати підтримувати стабільність нафтових ринків".

Рішення ОПЕК+ стало несподіванкою для ринку, зазначає головний сировинний аналітик SEB Бьярне Шилдроп.

"Зміна стратегії ОПЕК видається такою, ніби вона продиктована політичними, а не ціновими міркуваннями", - пише він, припускаючи, що вона могла бути пов'язана з домовленостями, досягнутими з президентом США Трампом, який неодноразово закликав альянс до нарощування видобутку заради зниження цін на нафту.

Ще одним джерелом знижувального тиску на нафтові котирування стало рішення Трампа призупинити надання військової допомоги Україні. Деякі аналітики вважають, що погіршення американо-українських відносин може наблизити пом'якшення санкцій проти Росії, що надасть змогу відновити безперешкодні поставки російської нафти на світовий ринок.

Тим часом у Goldman Sachs вважають, що поставки нафти з РФ більшою мірою стримуються лімітами, встановленими ОПЕК+, ніж санкційними заходами. При цьому аналітики банку відзначають, що збільшення пропозиції нафти в умовах ослаблення попиту на неї через охолодження ділової активності в США та ескалації тарифних війн становить собою знижувальний ризик для прогнозів щодо нафтових цін.

