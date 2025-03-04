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АНАЛІТИКА

Нафта падає на тлі збільшення видобутку ОПЕК+ та невизначеності щодо мит у США

 

Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок після повідомлень про те, що ОПЕК+ продовжить заплановане збільшення видобутку в квітні, в той час як ринки готуються до вступу в силу мит США на нафту для Канади, Мексики і Китаю.

О 06:55 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 49 центів, або на 0,7%, до 71,13 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 26 центів, або на 0,4%, до 68,11 долара.

«Поточна тенденція до зниження цін на нафту в першу чергу обумовлена рішенням ОПЕК+ збільшити видобуток і введенням мит США», - сказав Даррен Лім, стратег по сировинним товарам в Phillip Nova.

Ще одним ускладнюючим фактором стали геополітичні події, пов'язані з російсько-українським конфліктом, додав він.

Пауза Трампа у наданні військової допомоги Україні послідувала за його зіткненням в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, відома як ОПЕК+, вирішили продовжити заплановане на квітень збільшення видобутку нафти на 138 000 барелів на добу, що стане першим кроком групи з 2022 року.

«Хоча це рішення спрямоване на поступове згортання попередніх скорочень видобутку, воно викликало занепокоєння щодо потенційного надлишку пропозиції на ринку», - сказав Лім.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпорт з Канади та Мексики набудуть чинності о 12:01 за східним часом (05:01 за Гринвічем) у вівторок, разом із 10% митом на канадські енергоносії, в той час як імпорт на китайські товари зросте до 20% з 10%.

Аналітики очікують, що мита негативно вплинуть на економічну активність і попит на паливо, що призведе до зниження цін на нафту.

«Учасники ринку намагаються оцінити вплив потоку пов'язаних з енергетикою політичних заяв, зроблених адміністрацією Трампа цього місяця, - пишуть аналітики BMI в записці.

«Однак ті, хто вважає, що це негативний фактор, зокрема, митні заходи США, в даний час перемагають».

Додатковим фактором тиску на нафту стало припинення Трампом військової допомоги Україні, оскільки ринок розцінив зростаючу дистанцію між Білим домом і Україною як ознаку потенційного пом'якшення конфлікту.

Це, в свою чергу, може призвести до пом'якшення санкцій для Росії, і на ринок повернеться більша пропозиція нафти.

Пауза настала після повідомлення Reuters про те, що Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути послаблені, щоб американські чиновники могли обговорити їх під час переговорів з Москвою, повідомили джерела.

Втім, аналітики Goldman Sachs кажуть, що російські нафтові потоки обмежені не стільки санкціями, скільки цільовими показниками видобутку в рамках ОПЕК+, і попереджають, що пом'якшення санкцій може не призвести до їх значного збільшення.
За матеріалами: investing.com
 

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