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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent на рівні $72,9 за барель

 

Ф'ючерси на нафту розгубили частину зростання, досягнутого раніше в понеділок, але продовжують торгуватися з невеликим підвищенням.

Трейдери оцінюють дані про стан китайської промисловості, перспективи світової торгівлі та врегулювання російсько-українського конфлікту.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 EET становить $72,94 за барель, що на $0,13 (0,18%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,07 (0,1%), до $69,83 за барель.

За підсумками минулого тижня міжнародний бенчмарк втратив 1,7%, північноамериканський - 0,9%. У лютому Brent подешевшала на 4,7%, WTI - на 3,8%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в лютому збільшився до 50,2 пункту порівняно з 49,1 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління країни.

У понеділок аналогічний індекс буде опубліковано в США.

Перехід промислового PMI Китаю на територію зростання активності міг надати деяку підтримку нафтовим котируванням, зазначає аналітик IG Тоні Сікамор. Водночас експерт попереджає, що економічні перспективи Китаю виглядають не надто обнадійливо у світлі чергового раунду митних тарифів на імпорт китайських товарів до США, які мають набути чинності 4 березня.

Окрім мита щодо китайських товарів, на вівторок заплановано запровадження тарифів на імпорт у США з Канади та Мексики.

Невизначеність щодо наслідків торговельних воєн, а також посилення геополітичної напруженості у світі чинять тиск на нафтові котирування, пише Trading Economics.

Зрив переговорів між США та Україною минулої п'ятниці підвищив побоювання з приводу можливості швидкого врегулювання ситуації, що виникла, послабивши очікування зняття санкцій з російського експорту нафти.

Тим часом сировинний аналітик RBC Capital Markets Хеліма Крофт вважає, що конфлікт, який виник під час американо-українських переговорів, може прискорити нормалізацію відносин між США і Росією. "Такий сценарій може призвести до більш швидкого скасування американських санкцій проти РФ, особливо тих, які були введені згідно з президентським указом", - пише експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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