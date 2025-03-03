Нафта відновлюється, оскільки оптимістичні виробничі дані з Китаю збільшують оптимізм

Нафта виросла в понеділок, оскільки оптимістичні виробничі дані з Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, привели до відновлення оптимізму щодо попиту на паливо, хоча невизначеність щодо мирного врегулювання в Україні і глобального економічного зростання через потенційні мита в США насувається.

О 06:39 EET нафта марки Brent подорожчала на 36 центів, або на 0,5%, до 73,17 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 70,10 долара за барель, що на 34 центи, або на 0,5% більше.

Ціни зросли після офіційних даних в суботу, які показали, що виробнича активність в Китаї в лютому зросла найшвидшими темпами за останні три місяці, оскільки нові замовлення і більш високі обсяги закупівель призвели до значного зростання виробництва. Інвестори очікують від щорічного засідання парламенту Китаю, яке розпочнеться 5 березня, подальших заходів з підтримки економіки країни.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore) сказав, що одним з можливих факторів зростання цін є те, що « на минулих вихідних індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю від NBS повернувся на територію зростання».

Однак він застеріг, що економічні перспективи країни можуть не надихати, оскільки 4 березня має розпочатися черговий раунд тарифів на експорт до США.

Аналітики Goldman Sachs були дещо більш позитивно налаштовані щодо цих даних, зазначивши, що вони свідчать про стабільну або дещо кращу економічну активність в Китаї на початку 2025 року, хоча запровадження додаткових 10% мит США може спричинити відповідні заходи.

Минулого місяця Brent і WTI продемонстрували перше місячне падіння за останні три місяці, оскільки загроза мит з боку США та їхніх торговельних партнерів похитнула впевненість інвесторів у глобальному економічному зростанні цього року і знизила їхній апетит до більш ризикованих активів.

Загальні настрої покращилися після саміту в неділю, на якому європейські лідери висловили рішучу підтримку президенту України Володимиру Зеленському та пообіцяли зробити більше, щоб допомогти його країні, всього через два дні після того, як президент США Дональд Трамп вступив з ним у конфлікт, а Зеленський перервав візит до Вашингтона.

У неділю Зеленський заявив, що вірить, що може врятувати свої відносини з Трампом, але переговори повинні продовжуватися за зачиненими дверима. Він додав, що як і раніше готовий підписати угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин, і він вірить, що США також будуть готові.

«Незрозуміло, де зараз перебувають США, через що мирна угода здається більш віддаленою, ніж тиждень тому, - зазначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своїй записці. «Це змінює надії енергетичних ринків на послаблення санкцій».

Крім того, триваючі атаки на російські нафтопереробні заводи викликають занепокоєння щодо експорту нафтопродуктів, і ще один завод в російському місті Уфа, за повідомленнями, горів.

На 2025 рік аналітики зберігають свої прогнози цін на нафту в основному незмінними, а середня ціна нафти марки Brent становить 74,63 долара за барель, оскільки вони очікують, що будь-який вплив від подальших санкцій США буде збалансований достатньою пропозицією і можливою мирною угодою між Росією і Україною, як показало опитування Reuters.

Хоча США закликають Ірак відновити експорт з напівавтономного Курдистану, вісім міжнародних нафтових компаній, що працюють там, заявили в п'ятницю, що не будуть відновлювати поставки через турецький порт Джейхан через відсутність ясності щодо комерційних угод і гарантій оплати за минулий і майбутній експорт.