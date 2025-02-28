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АНАЛІТИКА

Бензин, дизель і автогаз подешевшали в лютому

 

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні впали в лютому 2025 року. Автогаз подешевшав на АЗС більш значно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 28 лютого січня 2025 року на бензин А-95 становлять 56,91 гривні за літр (-0,05 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,30 гривні за літр (-0,02 гривні), на автогаз 36,98 гривні за літр (-0,19 гривні).

Ціни на АЗС 28 лютого

Бензин, дизель і автогаз подешевшали в лютому

 

Причини зміни цін

Бензин, дизель і автогаз подешевшали в лютому

 

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За лютий 2025 року ціни на нафту Brent впали з 76,5 до 73% доларів.

Крім того, в Україні з 1 вересня 2024 року підвищили акцизи на пальне. Це було першим етапом підвищення податків. З 1 січня 2025 року акцизи знову зросли. Це призвело до підвищення цін на АЗС.

У НБУ чекають прискорення зростання цін. "У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне прискоряться до понад 13% у поточному році", - прогнозують в НБУ.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, зараз спостерігається пік "мертвого сезону" - споживання пального мінімальне, а його запасів чимало. Тому є висока ймовірність того, що в найближчому майбутньому ціни можуть ще трохи знизитися.

"Я впевнений, що потенціал для зниження цін на гривню є. Основний фактор - низький попит. Продажі зараз фактично відсутні, тому їх потрібно стимулювати, а найкращий спосіб - зниження ціни. Тому ймовірно, що ціни на всі види пального, такі як А-98, А-95, А-92 і дизель, можуть знизитися. Однак щодо газу ситуація інша. Газ, на мою думку, не має значного потенціалу для зниження, оскільки його ціна вже стабільна. А ось нафтопродукти - бензин і дизель - дійсно можуть подешевшати", - сказав Куюн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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