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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується біля $73,3 за барель
14:42 27.02.2025 |
Котирування нафтових ф'ючерсів прискорили зростання в четвер і додають близько 1% на посиленні занепокоєння з приводу нестачі пропозиції після відкликання президентом США виданого компанії Chevron дозволу на імпорт і експорт нафтопродуктів з Венесуели.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET становить $73,25 за барель, що на $0,72 (0,99%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,66 (0,06%), до $69,28 за барель.
Президент США Дональд Трамп скасував досягнуте за Байдена ослаблення обмежень щодо венесуельської нафти, пояснивши це тим, що Каракас не виконав свою частину домовленостей і повільно приймає висланих зі Штатів нелегалів.
Chevron експортувала з Венесуели близько 240 тис. барелів нафти на добу, що відповідає приблизно чверті всього нафтового виробництва цієї країни. Повернення обмежень не дасть змоги компанії продовжувати цю діяльність, пишуть американські ЗМІ.
"Новини з Венесуели спровокували відкат котирувань нафти після їх падіння на тлі переговорів про припинення вогню між Росією та Україною", - зазначив президент NS Trading Хіроюкі Кікукава.
Перспектива врегулювання російсько-українського конфлікту чинила тиск на нафтовий ринок останні тижні. Трейдери вважають, що зниження напруженості в регіоні може призвести до відновлення поставок з РФ.
"Нафтові ринки почали прицінюватися до можливості того, що російські нафта і газ почнуть вільно надходити на ринок після ослаблення санкцій, - пише сировинний аналітик Price Futures Group Філ Флінн. - Президент Трамп обвалив котирування, допустивши можливість розгляду питання про скасування санкцій щодо Росії".
Знижувальний вплив на нафтові ціни чинять також перспективи введення нових мит на імпорт президентом США Дональдом Трампом і їхні потенційні наслідки для економічної активності.
Напередодні Трамп підтвердив намір запровадити мита на імпорт у Штати товарів з Євросоюзу.
"Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро, - сказав Трамп у середу, відповідаючи на запитання журналіста про тарифи на імпорт з ЄС. - загалом, це буде 25%, і торкнеться автомобілів і всього іншого".
Європейська комісія заявила у відповідь, що має намір "жорстко і невідкладно" відреагувати на зведення будь-яких бар'єрів, що перешкоджають вільній і справедливій торгівлі.
Тим часом щотижнева доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала перше за п'ять тижнів скорочення запасів нафти, а також збільшення резервів нафтопродуктів.
Комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 2,33 млн барелів - до 430,16 млн барелів. Експерти, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання запасів нафти на 2,54 млн барелів.
Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Nymex, зросли на 1,3 млн барелів, до 24,6 млн барелів.
Товарні запаси бензину збільшилися на 369 тис. барелів, дистилятів - на 3,91 млн барелів.
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