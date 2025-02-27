LPG у гурті дорожчає через легкий дефіцит пропану

На українському ринку автогазу відчувається незначний дефіцит ресурсу, передусім пропану. Зі слів опитаних enkorr операторів ринку, ситуація обумовлена як зміщенням постачань, так і збільшенням попиту на легкий продукт.

Так, досі відчувається збій постачань через закритий на вхід Сулінський канал - судна, що не змогли вчасно розвантажитися на початку лютого, втратили ритм завантаження і зараз зі зміщенням графіка виконують завантаження. «Фактично на українському півдні торгує гуртом зараз лише «БРСМ-Нафта». Ціна 53 500 грн/т за суміш густиною 0,540 (540 кг/1000 л - ek)», - каже трейдер, що оперує у південних регіонах.

З його слів, дефіцит наразі незначний, адже на ринку достатньо запасів. Представник великої мережі зазначив, що на ринку з'явився ресурс Orlen Lietuva, який останніми тижнями продавав у вільний ринок незначні партії через використання LPG для технологічних потреб. «Крім заводу, прокинулися дрібні трейдери, що мають терми на Мажейкяї, пропонують за €653/т», - каже імпортер. У західних регіонах України такий ресурс стане в близько 54 500 грн/т, і це означає, що його економіка актуальна лише у межах прикордонних областей. Навіть попри гарну як для зими густину на рівні 533 кг/1 000 л.

Підвищений попит на легкий газ обумовлено наявністю на ринку зростаючої кількості важкого газу з Польщі. На Pakar Jacek, Barter і Bialchem, найбільших покупців російського бутану, зараз припадає понад 70% відправлень з Польщі. При цьому митні ціни стартують з $700/т, тоді як для OKKO минулого тижня прибула партія газу від AmeriGas Polska за $794/т, а Venor Polska відвантажив на UPG невелику кількість газу за $820/т.

За інформацією enkorr, залізничні постачання в Польщу російського н-бутану й ізобутану, на які не поширюється європейське ембарго, становитимуть у лютому близько 20 тис. т. «Зараз обсяг постачань з рф обмежений через низку технічних і фінансових чинників. Якби перепон не було, то постачання б становили мінімум вдвічі більше», - каже представник міжнародної корпорації, що оперує зокрема і в Польщі.

Великий вміст бутану в ресурсі польських постачальників дається взнаки падінням експлуатаційних характеристик продукту, особливо в мороз, тому трейдери воліють розбавляти важкий газ легшим, створюючи попит на чистий пропан.

На півдні очікують судно з пропаном, що мало прибути тижнем раніше, лише наприкінці наступного тижня, однак поки невідомо, чи вдасться забезпечити постачання саме пропанової фракції. «Судно днями стає на завантаження. Ми розраховуємо, що це буде пропан, але може бути й суміш», - каже представник компанії-імпортера, що очікує прибуття судна в кінці першої декади березня. «Я б не сказав, що телефон обірваний, але запитів багато, це факт», - зазначає трейдер.

Підвищена активність покупців дещо розігнала ціни на аукціонах Української енергетичної біржі 26 лютого. Середня вартість газу зросла відносно торгів 19 лютого на 900 грн/т і становила 56 041 грн/т. З виставлених 5,1 тис. т не було реалізовано лише 9 лотів «Укрнафти», при цьому торги завершилися помітно швидше, ніж зазвичай.

При стартовій у 55 137 грн/т середньозважена ціна автомобільних партій «Укргазвидобування» становила близько 56 200 грн/т, залізничні партії продалися на 800 грн/т дешевше. «Укрнафта» продала у середньому за 55 882 грн/т при «старті» на рівні 54 847 грн/т.

