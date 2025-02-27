Нафта зростає після того, як Трамп скасував ліцензію Chevron у Венесуелі

Ціни на нафту в четвер зросли вперше за три дні на тлі побоювань щодо постачання після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання ліцензії, виданої компанії Chevron на роботу у Венесуелі.

О 05:28 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 24 центи або 0,33% до $72,77 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 18 центів, або на 0,26%, до 68,80 долара за барель.

Днем раніше контракти були на найнижчому рівні з 10 грудня через несподіване збільшення запасів палива в США, що натякнуло на ослаблення попиту і надії на потенційну мирну угоду між Росією і Україною. Обидва індекси цього місяця втратили близько 5%.

У середу Трамп заявив, що відкликає ліцензію на роботу Chevron у Венесуелі, видану його попередником Джо Байденом більше двох років тому.

Chevron експортує близько 240 000 барелів нафти на день зі своїх венесуельських підприємств, що становить понад чверть усього видобутку нафти в країні. Припинення ліцензії означає, що Chevron більше не зможе експортувати венесуельську нафту.

«Новини з Венесуели спровокували розкрутку після нещодавнього розпродажу на тлі російсько-українських переговорів про припинення вогню», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

«Потенційна купівля до Стратегічного нафтового резерву США також підтримала ринок, оскільки WTI торгується біля найнижчого рівня за останні два місяці», - додав він.

Минулого тижня Трамп заявив, що його адміністрація швидко наповнить SPR. Він розкритикував Байдена за використання SPR для зниження цін на бензин.

Учасники ринку як і раніше зосереджені на російсько-українських мирних переговорах Трампа. Трамп заявив, що Володимир Зеленський відвідає Вашингтон в п'ятницю для підписання угоди про рідкоземельні корисні копалини, в той час як український лідер заявив, що успіх угоди буде залежати від цих переговорів і подальшої допомоги США.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США несподівано впали, оскільки активність нафтопереробки зросла, в той час як запаси бензину і дистилятів продемонстрували несподіване зростання, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

«Оскільки це сезонний непіковий період, коли попит зміщується від гасу до бензину, розпродаж, викликаний зростанням запасів, швидше за все, вичерпав себе», - сказав Кікукава з NS Trading.

Крім того, Goldman Sachs заявив в середу, що подвійна мета адміністрації США - домінування в сировинному секторі і доступність - зміцнює базову лінію банку в діапазоні 70-85 доларів за барель Brent, що сприяє значному зростанню поставок в США.