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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до помірного зростання, Brent біля $74,6 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до помірного зростання після зниження раніше на торгах у понеділок.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:38 EET торгуються по $74,58 за барель, що на $0,15 (0,2%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,1 (0,14%), до $70,5 за барель.

Рада ЄС із закордонних справ у понеділок затвердила 16-й пакет обмежувальних заходів щодо РФ. Нові санкції, зокрема, поширюватимуться на постачання товарів, пов'язаних із розвитком нафтогазових проєктів у Росії, а також на 74 танкери з третіх країн.

Певну підтримку цінам надає відсутність ясності щодо запланованого на квітень нарощування нафтовидобутку ОПЕК+. Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що альянс може відкласти згортання добровільних обмежень з видобутку на більш пізній термін.

"Будь-яка затримка призведе до зміни балансу попиту і пропозиції, внаслідок чого ситуація на ринку буде більш напруженою, ніж ми очікували", - пише аналітик ING Воррен Паттерсон.

Він зазначає, що така затримка, ймовірно, не сподобається президенту США Дональду Трампу, який закликає ОПЕК+ до збільшення поставок.

Тиск на нафтові котирування чинять очікування відновлення поставок палива з іракського Курдистану. На вихідних стало відомо, що Ірак готовий експортувати 185 тис. барелів на добу з курдистанських родовищ через трубопровід, що проходить територією Туреччини.

Трейдери також продовжують стежити за переговорами щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. Нормалізація ситуації в регіоні може спричинити пом'якшення санкцій проти нафтового експорту Росії.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США зросла на сім і становила 488 одиниць. Кількість газових установок скоротилася на дві, до 99 одиниць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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