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Ціни на нафту прискорили зниження, Brent близько $75,8 за барель
14:40 21.02.2025 |
Ціни на нафту прискорили зниження у п'ятницю, але націлені завершити тиждень у плюсі.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $75,84 за барель, що на $0,64 (0,84%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися на цей час на $0,68 (0,94%), до $71,8 за барель.
Тим часом за останні п'ять днів ціни на Brent підвищилися на 1,6%, на WTI - на 1,8%.
Знижувальний тиск на котирування чинять тижневі дані щодо запасів нафти в США.
Як стало відомо напередодні з доповіді Міністерства енергетики США, комерційні запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 4,63 млн барелів. Експерти очікували зростання на 3 млн барелів.
Запаси бензину знизилися на 151 тис. барелів, дистилятів - на 2,05 млн барелів. Аналітики прогнозували скорочення запасів бензину на 1 млн барелів, дистилятів - на 1,5 млн барелів.
Імпорт нафти в США скоротився на 488 тис. барелів на добу, а експорт зріс на 472 тис. б/д, що загалом дає відплив розміром 960 тис. барелів на добу, або 6,72 млн барелів за минулий тиждень.
Підтримку цінам надають новини про настання холодів у США, через які видобуток нафти в країні може скоротитися на 120-150 тис. барелів на добу, зазначають експерти ING. На їхню думку, проблеми з видобутком триватимуть щонайменше до вихідних, коли на півночі країни очікується потепління.
Інвестори також стежать за новими заявами президента США Дональда Трампа, який обіцяв незабаром оголосити про введення нових мит на імпорт товарів у США.
Тим часом, виступаючи напередодні на конференції в Маямі, Трамп сказав, що обговорить із представниками Республіканської партії в Конгресі істотне зниження податків для фізичних осіб і компаній. Він також повідомив, що планує знизити податки для американських виробників нафти та газу й дозволити компаніям зараховувати до витрат 100% інвестицій у будівництво нових заводів у країні та інші капітальні витрати, повідомляють ЗМІ.
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