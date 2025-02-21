Ціни на АЗС можуть впасти: яке пальне дешевшатиме та що вплине на вартість

З січня 2025 року вартість пального на українських АЗС зросла через підвищення акцизів і вартість нафти на світових ринках. Однак через певні фактори ціна на пальне на АЗС ще до весни може трохи впасти.

Про те, які наразі ціни на українських АЗС і чого чекати найближчим часом, - читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

Яка ситуацію з вартістю пального в лютому

У січні зростання цін на АЗС відбулося зокрема через нові акцизи. Так, акциз на скраплений газ зріс на 1,3 гривні за літр, на бензин - на 1,5 гривні, на дизель - на цілих 2 гривні. Однак це не єдині фактори, бо також значно подорожчала нафта.

"На початку січня ціна на нафту зросла майже на 10% - з 75 до 82 доларів за барель. Це, своєю чергою, потягнуло за собою підвищення цін на палива, які здорожчали приблизно на 2,5-3 гривні. Збільшення вартості пального в основному стало наслідком зростання акцизів, хоча, можливо, ціна дизельного пального підвищилася дещо більше. Зміни в ціні на нафту були менш помітні", - розповів у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, в лютому спостерігається певне охолодження на ринку нафти. Ціна нафти не повернулася до попереднього рівня, і зараз вона коливається в межах 76-78 доларів за барель марки Brent. Відповідно, ціни на пальне дещо знизились.

Експерт додає, що різниця між цінами поки що стабільна, але наразі спостерігається пік "мертвого сезону" - споживання пального мінімальне, а його запасів чимало. Через це є висока ймовірність того, що в найближчому майбутньому ціни можуть ще трохи знизитись.

"Я впевнений, що потенціал для зниження цін на гривню є. Основний фактор - низький попит. Продажі зараз фактично відсутні, тому їх потрібно стимулювати, а найкращий спосіб - зниження ціни. Тому ймовірно, що ціни на всі види пального, такі як А-98, А-95, А-92 та дизель, можуть знизитись. Однак щодо газу ситуація інша. Газ, на мою думку, не має значного потенціалу для зниження, оскільки його ціна вже стабільна. А ось нафтопродукти - бензин та дизель - справді можуть подешевшати", - зауважує Куюн.

Коли почнуть падати ціни

Експерт уточнює, що зниження цін на заправках України може відбутися ще до початку цієї весни. При цьому він вказує, що наразі АЗС тримають високі ціни через те, що вони не зросли цілком на ту величину, яку диктувало зростання акцизу і зростання цін на нафту.

"Ціни на бензин та дизель мали б зрости на 4 гривні, а фактично підвищилися лише на 3 або навіть на 2,50. Це означає, що ціни не повністю відобразили прогнозоване підвищення. Причина - низький попит. Ніхто не хотів різко підвищувати ціни, тому що спостерігається відсутність попиту. Таким чином, вони намагалися утримати ціни на рівні, щоб не втратити ще більше продажів. В результаті, не досягли бажаного доходу", - пояснює він.

Щодо зниження попиту Сергій Куюн пояснює, що це сезонне явище, яке зазвичай триває навіть впродовж березня, який, за його словами, останніми роками для українських автомобілістів став ще одним зимовим. Коли споживання зросте, це може вплинути на ціни, які будуть швидше реагувати на зміни.

"Зараз, коли є великий запас пального, це не дає можливості цінам швидко змінюватися, вони залишаються інертними. Однак коли споживання зростає, продукти швидко обертаються, і ціни швидше реагують на зниження. Тобто зміни вже могли б статися, якби зараз був активний сезон. Та на цей час ми цього не бачимо", - стверджує він.

При цьому директор "Консалтингової групи А-95" додає, що на вартість пального в Україні ще може вплинути ситуація на світових ринках. Зокрема, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що буде працювати над зниженням цін на нафту. Він вже звернувся до країн ОПЕК і хоче стимулювати видобуток нафти в Америці. На думку Куюна, завдяки збільшенню видобутку сировини ціна нафти може впасти більше ніж на 5 доларів.

Які наразі ціни на АЗС

Станом на 20 лютого українські АЗС підвищили середню вартість бензину А-95 на 1 копійку, довівши її до 56,90 гривень за літр. Однак ціна на рівні 56,87-56,90 гривень за літр залишалася стабільною ще з 6 лютого, після підвищення на 6 копійок.

За інформацією "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на українських заправках на 20 лютого складають:

* бензин А-95 преміум: 60,19 гривні за літр;

* бензин А-95: 56,90 гривень за літр;

* бензин А-92: 54,06 гривні за літр;

* дизельне пальне: 55,29 гривні за літр;

* газ: 37,05 гривні за літр.

Вартість нафтопродуктів на різних АЗС може варіюватися у межах 7-10 гривень. Наприклад, автозаправна станція "Авантаж 7" продає літр бензину А-95 в середньому по 52,95 гривні, тоді як на заправних станціях мережі "SOCAR", "ОККО" і "WOG" цей же літр коштує 59,99 гривні.

Нагадаємо, що роздрібні ціни на бензин та дизель в Україні знизилися у листопаді 2024 року. Чому це сталося та які були ціни на вітчизняних АЗС читайте в нашому попередньому матеріалі.