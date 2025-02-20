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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent біля $76,3 за барель

 

Котирування ф'ючерсів на нафту еталонних марок перейшли до зростання на торгах у четвер, трейдери оцінюють дані про запаси в США і перспективи попиту і пропозиції на ринку.

Згідно з оцінками Американського інституту нафти (API), резерви нафти в США на тижні, що завершився 14 лютого, збільшилися на 3,34 млн барелів. Підвищення запасів, якщо воно підтвердиться офіційними даними, буде відзначено за підсумками четвертого тижня поспіль.

Міненерго США опублікує щотижневий звіт про резерви енергоносіїв о 19:00 кч.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 кч становить $76,27 за барель, що на $0,23 (0,3%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу підвищилися в ціні на $0,08 (0,11%), до $72,33 за барель. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в четвер. Квітневі ф'ючерси, що торгуються активніше, подорожчали на $0,24 (0,33%), до $72,34 за барель.

"Невизначеність перспектив пропозиції продовжує підтримувати нафтовий ринок, якому доводиться мати справу з численними ризиками, включно з перебоями з поставками з Казахстану, можливістю затримки відновлення видобутку ОПЕК+, погодними катаклізмами в США та санкційними ризиками, що незмінно нависають над ринком", - зазначив аналітик ING Воррен Паттерсон.

За словами експерта, відновлення поставок з іракського Курдистану, яке може відбутися вже найближчим часом, здатне частково компенсувати ці ризики, повернувши на ринок близько 300 тис. барелів на добу.

Тим часом постпреди країн ЄС погодили нові обмежувальні заходи проти РФ, зокрема проти 73 нафтових танкерів, повідомила в середу Financial Times із посиланням на джерела.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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