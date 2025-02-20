Нафта дешевшає після звіту про зростання запасів нафти в США

Ціни на нафту знизилися в четвер після того, як галузевий звіт, що свідчить про збільшення запасів нафти в США, вплинув на настрої, відступивши від зростання, досягнутого на попередній сесії через занепокоєння з приводу перебоїв з поставками в Росії.

О 08:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 17 центів до $75,87 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 30 центів до 71,95 долара. Березневий контракт закінчується в четвер, а більш активний квітневий контракт подешевшав на 22 центи до 71,88 долара.

Ціни на нафту, які в середу трималися біля тижневого максимуму, в четвер були на шляху до того, щоб перервати трисесійну переможну серію.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 3,34 млн барелів, повідомили в середу джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (American Petroleum Institute).

Офіційні дані про запаси нафти від Управління енергетичної інформації США (EIA) будуть опубліковані в четвер. Обидва звіти були затримані на день через вихідний день в США в понеділок.

Аналітики прогнозують, що за тиждень, що закінчився 14 лютого, запаси нафти в США зросли на 2,2 млн барелів. Якщо прогнози будуть правильними, то енергетичні компанії додаватимуть нафту в сховища чотири тижні поспіль вперше з квітня 2024 року.

За словами аналітиків, імпортні мита, оголошені адміністрацією Трампа, також можуть вплинути на ціни на нафту, підвищивши вартість споживчих товарів, послабивши світову економіку і знизивши попит на паливо. Занепокоєння щодо попиту в Європі та Китаї також допомагають тримати ціни під контролем.

«Цілком природно бути стурбованим перспективами світової економіки, оскільки Дональд Трамп береться за кувалду, розбиваючи існуючу глобальну «структуру вільної торгівлі» сигналами про 25% митами на імпорт автомобілів до США», - сказав Бьярне Шилдроп, головний аналітик SEB по сировинних товарах.

Окремо Росія заявила, що потоки нафти через Каспійський трубопровідний консорціум, основний маршрут для експорту нафти з Казахстану, були скорочені на 30%-40% у вівторок після атаки українського безпілотника на насосну станцію. За підрахунками Reuters, скорочення на 30% означає втрату 380 000 барелів на добу ринкової пропозиції.

Однак інші фактори та потенційне збільшення пропозиції нафти додали занепокоєння щодо цін.

На Близькому Сході Ізраїль і ХАМАС розпочнуть непрямі переговори щодо другого етапу угоди про припинення вогню в Газі, що може вплинути на ціни на нафту, зменшивши ризик подальших перебоїв у постачанні.

А потенційне відновлення потоків нафти з іракського Курдистану компенсує ризики поставок, вважають аналітики ING.

«Ходять розмови про те, що ці потоки можуть незабаром відновитися після того, як вони були припинені на початку 2023 року. Відновлення може принести на ринок 300 000 барелів нафти на день», - зазначають аналітики ING у своїй записці в четвер.