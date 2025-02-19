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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на тлі занепокоєння щодо поставок з США та Росії. Ринок очікує ясності в переговорах щодо України

 

Ціни на нафту зросли в середу на тлі занепокоєння щодо перебоїв з постачанням нафти в США і Росії, а також в очікуванні ясності щодо мирних переговорів в Україні.

О 06:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів, або на 0,2%, до 75,98 доларів за барель, і, можливо, продовжують зростати вже третій день поспіль.

Березневі ф'ючерси на нафту WTI виросли на 16 центів, або на 0,2%, до 72,01 долара, що на 1,8% вище за рівень закриття у п'ятницю, після того, як у понеділок не були укладені через державне свято - День Президента США. Березневий контракт закінчується в четвер, а більш активний квітневий контракт подорожчав на 14 центів, або на 0,2%, до 71,97 долара.

«Психологічно важливий рівень 70 доларів, схоже, утримався, чому сприяла атака українських безпілотників на російську нафтоперекачувальну станцію і побоювання, що холодна погода в США може скоротити пропозицію», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор (Tony Sycamore).

«Крім того, є припущення, що ОПЕК+ може вирішити відкласти заплановане на квітень збільшення поставок», - сказав він, маючи на увазі Організацію країн-експортерів нафти та їхніх союзників.

Росія заявила, що потоки нафти через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), основний маршрут для експорту нафти з Казахстану, були скорочені на 30%-40% у вівторок після атаки українського безпілотника на насосну станцію. За підрахунками Reuters, скорочення на 30% означає втрату 380 000 барелів на добу поставок на ринок.

Тим часом холодна погода поставила під загрозу постачання нафти до США: за оцінками Управління трубопроводів Північної Дакоти, видобуток у третьому за обсягами видобутку штаті країни скоротиться на 150 000 барелів на добу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила у вівторок, що погодилася провести додаткові переговори з Росією про припинення війни в Україні. Угода може послабити або допомогти зняти санкції, які порушили потоки поставок російської нафти.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що потенційна мирна угода між Україною та Росією і пов'язане з нею послаблення санкцій проти Росії навряд чи призведе до значного збільшення потоків російської нафти.

«Ми вважаємо, що видобуток сирої нафти в Росії стримується цільовим показником видобутку ОПЕК+ у 9 мільйонів барелів на день, а не поточними санкціями, які впливають на напрямки, але не на обсяги експорту нафти», - йдеться у звіті.

Ізраїль і ХАМАС також почнуть непрямі переговори щодо другого етапу угоди про припинення вогню в Газі, повідомили у вівторок офіційні особи.

Однак у вівторок Трамп заявив, що має намір ввести мита на автомобілі «в районі 25%» і аналогічні мита на імпорт напівпровідників і фармацевтичної продукції. Мита можуть підвищити ціни на споживчі товари, послабити економіку і знизити попит на паливо.
За матеріалами: investing.com
 

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