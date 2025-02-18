Ціни на нафту прискорили зростання, Brent біля $75,7 за барель

Котирування ф'ючерсів на нафту прискорили зростання під час торгів у вівторок, інвестори оцінюють перспективи видобутку в країнах ОПЕК+ і продовжують стежити за переговорами про врегулювання російсько-українського конфлікту.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:19 EET торгувалися по $75,65 за барель, що на $0,43 (0,57%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Контракти на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу до $71,63 за барель. Напередодні основні торги на NYMEX не проводилися у зв'язку зі святом (День президентів), а минулої п'ятниці вартість березневих контрактів опустилася до $70,74 за барель.

Підтримку котируванням надають повідомлення про те, що країни ОПЕК+ розглядають питання про перенесення на більш пізні терміни запланованого на квітень початку нарощування нафтовидобутку. Світові ринки залишаються занадто крихкими, щоб збільшувати виробництво, зазначило одне з джерел агентства Bloomberg.

Фактором, що стримує ціни, залишаються побоювання, пов'язані з наслідками торговельних воєн, до яких може призвести протекціоністська політика президента США Дональда Трампа. Підвищення мит і погіршення умов міжнародної торгівлі можуть мати негативний вплив на зростання світової економіки, що позначиться і на попиті на нафту.