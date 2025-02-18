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АНАЛІТИКА

Нафта зростає через перебої з поставками з Казахстану

 

Ціни на нафту марки Brent зросли у вівторок, доповнивши зростання попередньої сесії після того, як атака безпілотника на нафтопровідну насосну станцію в Росії призвела до скорочення потоків з Казахстану, але зростання було обмежене перспективами відновлення поставок найближчим часом.

О 06:54 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 15 центів, або на 0,2%, до 75,37 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 67 центів з п'ятничного закриття до 71,41 долара за барель. У понеділок розрахунки по ф'ючерсах на WTI не проводилися через вихідний день у зв'язку з Днем Президента США.

«Останнім часом основною темою, що впливає на ціни на нафту, є очікування щодо пропозиції. На тлі слабкості цін протягом останніх тижнів, новина про удар безпілотника по експортному трубопроводу Казахстану в Росії стала каталізатором для послаблення деяких ведмежих настроїв», - зазначив ринковий стратег IG Єп Джун Ронг в електронному листі.

Удар безпілотника по станції Кропоткінська на півдні Краснодарського краю Росії призвів до скорочення поставок з Казахстану на світові ринки західними компаніями, включаючи Chevron і Exxon Mobil, повідомив в понеділок оператор Каспійський трубопровідний консорціум.

План завантаження чорноморської суміші нафти КТК на лютий залишиться незмінним, повідомили Reuters два джерела, знайомих з планом.

«Однак, довгострокові прибутки, ймовірно, залишаться обмеженими, оскільки ринок може очікувати збільшення поставок з боку ОПЕК+ і Росії в майбутньому, в той час як поліпшення перспектив попиту, особливо з боку Китаю, все ще залишається невизначеним, виходячи з останніх економічних даних», - сказав представник IG's Yeap.

Аналітики BMI зазначають, що у 2025 році ціни на нафту марки Brent в середньому становитимуть 76 доларів за барель, що на 5% нижче за середній показник 2024 року, через надлишкову пропозицію на ринку, тарифи та торговельну напруженість.

Згідно з повідомленням російських державних ЗМІ, виробники ОПЕК+ не розглядають можливість відкласти серію щомісячних збільшень поставок нафти, запланованих на квітень.

У грудні ОПЕК відклала план збільшення видобутку на квітень через слабкий попит і зростання пропозиції за межами групи.

Ринки також чекають, чи принесуть плоди мирні переговори між Росією і Україною, оскільки офіційні особи США та Росії зустрінуться на переговорах в Саудівській Аравії у вівторок.

«На ринку нафти є багато причин для негативних настроїв, і найбільшим фактором зараз є результат переговорів по Україні. Російська нафта може частково повернутися на легальний ринок, хоча, звичайно, існує багато перестановок щодо кінцевого результату», - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.
За матеріалами: investing.com
 

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