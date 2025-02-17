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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабільні, оскільки ринок очікує на мирну угоду між Росією та Україною

 

Ціни на нафту мало змінилися в понеділок, оскільки інвестори спостерігали за розвитком подій навколо потенційної мирної угоди між Росією і Україною, яка може послабити санкції, що порушують глобальні потоки поставок.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів до 74,81 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate була стабільною на рівні 70,75 долара за барель.

Ринок продовжує стежити за ходом мирних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп і представники його адміністрації оголосили про початок переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні.

«Якщо переговори приведуть до врегулювання, більше російських барелів надійде до світового ринку, що може суттєво негативно вплинути на ціни на нафту», - зазначила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Незважаючи на «ведмежий» розвиток подій, найближча перспектива для нафти виглядає дещо сприятливою завдяки позитивним сигналам з боку попиту», - сказала Сачдева, вказуючи на в цілому стабільні прогнози щодо попиту на нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив в неділю, що він вірить, що може зустрітися «дуже скоро» з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Його коментарі з'явилися в той час, коли США і Росія готуються до перших переговорів у Саудівській Аравії найближчими днями.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив у неділю, що Україна і Європа будуть частиною будь-яких «реальних переговорів», спрямованих на припинення війни Москви, даючи зрозуміти, що переговори США з Росією цього тижня - це шанс побачити, наскільки серйозно Путін ставиться до миру.

Санкції США та Європейського Союзу щодо експорту російської нафти обмежили її поставки і порушили потоки постачання нафти морським шляхом.

Тим часом, ризик глобальної торговельної війни обмежує ціни після того, як минулого тижня Трамп наказав чиновникам з питань торгівлі та економіки вивчити взаємні мита проти країн, які вводять мита на американські товари, і повернути свої рекомендації до 1 квітня.

Американські енергетичні компанії минулого тижня додали нафтові і газові бурові установки третій тиждень поспіль, вперше з грудня 2023 року, повідомила енергетична компанія Baker Hughes в своєму звіті в п'ятницю, за яким уважно стежили.

Кількість нафтових і газових бурових установок, ранній індикатор майбутнього видобутку, зросла на дві одиниці до 588 за тиждень до 14 лютого.
За матеріалами: investing.com
 

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