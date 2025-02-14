Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent торгується близько $75,2 за барель

Ціни на нафту слабо підвищуються в п'ятницю і можуть завершити тиждень невеликим зростанням.

Трейдери оцінюють нові кроки президента США Дональда Трампа у сфері зовнішньої торгівлі. Напередодні він доручив своїй адміністрації опрацювати питання введення заходів у відповідь щодо низки торговельних партнерів, які використовують ввізні мита для американських товарів та інші торговельні бар'єри.

Підготовка пропозицій може зайняти тижні і навіть місяці. Висунутий Трампом кандидат на посаду міністра торгівлі Говард Латнік заявив, що питання має бути опрацьовано до 1 квітня, і Трамп зможе почати діяти відразу після цього.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:13 EET торгуються по $75,18 за барель, що на $0,16 (0,21%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,05 (0,07%), до $71,34 за барель.

Відтермінування введення мит створює ґрунт для деякого відновлення цін на нафту, оскільки підвищує надії на досягнення домовленості в цій сфері, зазначає стратег IG Їп Джун Ронг. "Зростання цін може бути обмеженим, оскільки учасникам ринку належить оцінити перспективу повернення на ринок російських поставок на тлі потенційних російсько-українських мирних переговорів", - додав він.