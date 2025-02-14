Нафта перервала тритижневу серію падіння на тлі затримок з митами в США

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах в п'ятницю, поклавши край тритижневому падінню, завдяки зростанню попиту на паливо і очікуванням, що плани США щодо глобальних взаємних мит не вступлять в силу до квітня, що дасть більше часу для уникнення торговельної війни.

О 07:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 23 центи, або на 0,3%, до 75,25 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 16 центів, або на 0,2%, до 71,45 долара.

За тиждень Brent подорожчала приблизно на 0,6%, а WTI - на 0,5%.

Президент США Дональд Трамп у четвер доручив чиновникам міністерства торгівлі та економіки вивчити питання взаємних мит проти країн, які вводять мита на американські товари, і надати свої рекомендації до 1 квітня.

«Позитивний розвиток на торговому фронті в світлі затримок з митами США прокладає шлях для деякого відновлення цін на нафту сьогодні вранці, оскільки середовище ризиків потеплішало до перспектив досягнення подальшого торгового консенсусу», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Однак, зростання цін на нафту може здатися обмеженим, оскільки учасники ринку повинні перетравити перспективи повернення російських поставок на ринок на тлі можливих мирних переговорів між Україною та Росією», - сказав Йеап.

Потенційна мирна угода між Росією та Україною викликає занепокоєння трейдерів, які вважають, що скасування санкцій проти Москви може збільшити світові поставки енергоресурсів.

Цього тижня Трамп наказав американським чиновникам почати переговори про припинення війни в Україні після того, як президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський в окремих телефонних розмовах з ним висловили прагнення до миру.

Експорт російської нафти може бути збережений, якщо будуть знайдені обхідні шляхи для останнього пакету санкцій США, після того, як видобуток російської нафти дещо зріс минулого місяця, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму останньому звіті про стан нафтового ринку.

Тим часом, світовий попит на нафту зріс до 103,4 млн барелів на добу, що на 1,4 млн барелів на добу більше в порівнянні з минулим роком, відзначають аналітики JPMorgan в своєму звіті в п'ятницю.

«Спочатку млявий попит на автомобільне та опалювальне паливо активізувався на другому тижні лютого, що свідчить про те, що розрив між фактичним і прогнозованим попитом незабаром скоротиться», - зазначає JPMorgan.

«Очікується, що використання палива для опалення знову зросте. Крім того, стрімке зростання цін на газ в Європі може призвести до переходу з газу на нафту, що збільшить попит».