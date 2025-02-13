МЕА знизило прогноз поставок нафти у 2025р на 200 тис. б/д - до 104,5 млн б/д

Світові поставки нафти в 2025 році прогнозуються на рівні 104,5 млн барелів на добу, що на 1,6 млн б/д вище, ніж у 2024 році, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше аналітики організації оцінювали світову пропозицію нафти у 2025 році в 104,7 млн б/д. Таким чином, в актуальному звіті прогноз знижено на 200 тис. б/д.

Це коригування зумовлене, насамперед, переглядом оцінки пропозиції з боку країн ОПЕК+, яку було знижено на 170 тис. б/д. Аналітики МЕА таким чином хотіли, зокрема, відобразити останні тенденції видобутку нафти в Росії та Ірані, проти яких минулого місяця було запроваджено чергові санкції. Водночас динаміка нафтових поставок із цих країн у січні була протилежною: якщо РФ наростила їх на 100 тис. б/д, то Іран скоротив на аналогічний обсяг.

Загалом світова пропозиція нафти в січні виявилася на 950 тис. б/д меншою, ніж у грудні, і становила 102,7 млн б/д. Причини тому - зниження потоків з країн не-ОПЕК, перш за все, зі Сполучених Штатів, де холоди, що настали, "заморозили" понад 500 тис. б/д нафтовидобутку. Проте цей рівень світових поставок був на 1,9 млн б/д вищим, ніж у січні 2024-го.

Основний приріст у 2025 році - трохи більше ніж 70% - буде забезпечено завдяки збільшенню пропозиції нафти і конденсату, вважають у МЕА. Аналітики зазначають, що це різко контрастує з даними за 2024 рік, коли весь приріст припав на скраплені вуглеводневі гази (СВГ) і біопаливо.

МЕА зазначає, що поки передчасно оцінювати вплив на світовий ринок тарифної політики нової адміністрації США, а також чергових санкцій проти Росії та Ірану. "Але раз по раз нафтові ринки демонстрували дивовижну стійкість і адаптивність перед обличчям серйозних викликів - і цього разу навряд чи буде по-іншому", - доходять висновку аналітики агентства.