Флот танкерів, що перевозять нафту РФ, може сильно скоротитися через нові санкції, поки вони не вплинули на експорт - МЕА

Запроваджені 10 січня санкції США щодо російського ПЕКу, зокрема танкерів, поки не вплинули на обсяг нафтового експорту, але можуть знизити кількість доступних для Росії суден, що в майбутньому загрожує падінням доступності танкерів у світі загалом, пише Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у щомісячному звіті.

Поки що ці санкції не мали суттєвого впливу на пропозицію нафти у світі, зазначає агентство.

РФ продовжила завантажувати нафту і нафтопродукти на танкери (в середньому 5,8 млн б/д у січні) на рівні грудня. Обсяги російської нафти, що перебувають на борту, збільшилися приблизно на 7 млн барелів із середини січня до 32,8 млн барелів 7 лютого, що востаннє спостерігалося в січні 2024 року, але, мабуть, відбувається сезонно в січні або лютому.

Під санкції США від 10 січня підпали 183 танкери, з них 144, що перевозять нафту. Період згортання операцій із доставки нафти, завантаженої до 10 січня, закінчується 27 лютого, розрахунки мають завершитися до 12 березня.

Танкери, заблоковані відповідно до нових санкцій США, перевозили приблизно 1,5 млн б/д російської нафти і приблизно 200 тис. б/д нафтопродуктів у 2024 році (переважно мазут), підрахували в МЕА.

"Аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) показує, що навантаження на раніше санкціоновані танкери остаточно впало на 93%. Виходячи з цього, активний тіньовий танкерний флот втратить близько 133 танкерів. Якщо торгівля російською нафтою перейде на легальні танкери за цінами нижчими за цінові стелі, фрахтування може обмежити доступність танкерів загалом. Нещодавнє звернення до барелів з Близького Сходу вже призвело до зростання ставок фрахту", - йдеться у звіті.

Перевезення російської нафти не заборонено компаніям з країн G7, якщо вона продається за ціною не вище встановленої цінової стелі - зараз це $60 за барель. Законодавство РФ забороняє вітчизняним компаніям торгувати за ціновою стелею.

