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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки потенційна мирна угода може зменшити перебої в постачанні

 

Ціни на нафту впали в четвер на очікуваннях, що потенційна мирна угода між Україною і Росією покладе край санкціям, які порушили потоки поставок, в той час як запаси нафти зросли в найбільшому виробнику - США.

О 07:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 68 центів, або на 0,9%, до 74,50 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 65 центів, або на 0,9%, до 70,72 долара.

Brent і WTI впали більш ніж на 2% в середу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський висловили бажання миру в окремих телефонних розмовах з ним, і Трамп наказав вищим посадовим особам США почати переговори про припинення війни в Україні.

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, і санкції, накладені на її експорт сирої нафти внаслідок вторгнення в Україну майже три роки тому, сприяли зростанню цін.

У своїй заммітці аналітики ANZ заявили, що ціни на нафту знизилися на новинах про потенційні мирні переговори через «оптимізм щодо того, що ризики для поставок сирої нафти зменшаться», вказуючи на санкції США та ЄС, які призводять до скорочення російського видобутку.

«Ознаки скорочення пропозиції штовхають ціни на нафту вгору протягом останніх тижнів», - зазначили вони. «Американські санкції проти російських нафтових компаній і суден, як кажуть, погіршили ситуацію».

Збільшення запасів сирої нафти в США, найбільшому в світі споживачеві нафти, також вплинуло на ринок. Минулого тижня запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, показали дані Управління енергетичної інформації (EIA), опубліковані в середу.

За тиждень, що закінчився 7 лютого, запаси нафти зросли на 4,1 млн барелів до 427,9 млн барелів, повідомило EIA, перевершивши очікування аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання на 3 млн барелів.

«Цей нещодавній спад ф'ючерсів на сиру нафту слідує за періодом послідовного нарощування запасів», - сказав Даррен Лім, стратег по сировинним товарам в Phillip Nova.

«Геополітичні події, такі як пропозиції щодо припинення конфлікту в Україні, можуть спричинити подальший тиск на ціни на сиру нафту».

Загроза Трампа ввести додаткові мита проти торгових партнерів США також тиснула на ціни через побоювання, що це може знизити економічне зростання, а отже, і попит на нафту.

Трамп заявив, що вже в середу ввечері запровадить відповідні мита проти кожної країни, яка стягує мита з американського імпорту, що посилює побоювання щодо розширення глобальної торговельної війни і загрожує прискоренням інфляції в США.
За матеріалами: investing.com
 

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