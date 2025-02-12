ОПЕК+ у січні знизила видобуток нафти на 100 тис. б/д, Ірак із Казахстаном перевищили зобов'язання на 255 тис. б/д

ОПЕК у січні 2025 року знизила видобуток нафти порівняно з рівнем грудня на 121 тис. барелів на добу і видобувала 26,678 млн б/д, ідеться в щомісячному звіті альянсу.

Скорочення відбулося переважно за рахунок Нігерії (-29 тис. б/д), ОАЕ (-37 тис. б/д), Ірану (-14 тис. б/д) і Венесуели (-17 тис. б/д).

Ірак знизив видобуток на 5 тис. б/д, але перевищував свої зобов'язання в рамках ОПЕК+ на 120 тис. б/д, виробляючи в січні 3,999 млн б/д.

Загалом країни ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, у січні видобували 21,23 млн б/д, що на 110 тис. б/д менше, ніж у грудні, але перевищували свої зобов'язання на 113 тис. б/д.

Країни, що не входять в ОПЕК, але беруть участь в угоді ОПЕК+, у січні залишилися майже на тому самому рівні видобутку - 13,95 млн б/д, і були на 365 тис. б/д нижчими від рівня, дозволеного угодою, переважно за рахунок Мексики (на 263 тис. б/д менше), Судану (-40 тис. б/д) і Південного Судану (-65 тис. б/д), а також Азербайджану (-67 тис. б/д).

Казахстан, який регулярно не виконує угоду ОПЕК+, у січні збільшив видобуток до грудня на 73 тис. б/д, перевищивши таким чином свої зобов'язання на 135 тис. б/д.

Згідно з даними, Росія в січні знизила виробництво на 27 тис. б/д - до 8,98 млн б/д, виконавши свої зобов'язання на 100%.

Загалом країни ОПЕК+ у січні видобували 35,175 млн б/д (на 105 тис. б/д менше, ніж у грудні).