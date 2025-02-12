Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК+ у січні знизила видобуток нафти на 100 тис. б/д, Ірак із Казахстаном перевищили зобов'язання на 255 тис. б/д
16:44 12.02.2025 |
ОПЕК у січні 2025 року знизила видобуток нафти порівняно з рівнем грудня на 121 тис. барелів на добу і видобувала 26,678 млн б/д, ідеться в щомісячному звіті альянсу.
Скорочення відбулося переважно за рахунок Нігерії (-29 тис. б/д), ОАЕ (-37 тис. б/д), Ірану (-14 тис. б/д) і Венесуели (-17 тис. б/д).
Ірак знизив видобуток на 5 тис. б/д, але перевищував свої зобов'язання в рамках ОПЕК+ на 120 тис. б/д, виробляючи в січні 3,999 млн б/д.
Загалом країни ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, у січні видобували 21,23 млн б/д, що на 110 тис. б/д менше, ніж у грудні, але перевищували свої зобов'язання на 113 тис. б/д.
Країни, що не входять в ОПЕК, але беруть участь в угоді ОПЕК+, у січні залишилися майже на тому самому рівні видобутку - 13,95 млн б/д, і були на 365 тис. б/д нижчими від рівня, дозволеного угодою, переважно за рахунок Мексики (на 263 тис. б/д менше), Судану (-40 тис. б/д) і Південного Судану (-65 тис. б/д), а також Азербайджану (-67 тис. б/д).
Казахстан, який регулярно не виконує угоду ОПЕК+, у січні збільшив видобуток до грудня на 73 тис. б/д, перевищивши таким чином свої зобов'язання на 135 тис. б/д.
Згідно з даними, Росія в січні знизила виробництво на 27 тис. б/д - до 8,98 млн б/д, виконавши свої зобов'язання на 100%.
Загалом країни ОПЕК+ у січні видобували 35,175 млн б/д (на 105 тис. б/д менше, ніж у грудні).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія цього року витратить 4.5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні та поставить понад 10 тис безпілотників - міністр оборони
ТОП-НОВИНИ
|Глава Пентагону: вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року – нереалістичні
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Гендиректор Оператора ГТС йде з посади
|ОПЕК+ у січні знизила видобуток нафти на 100 тис. б/д, Ірак із Казахстаном перевищили зобов'язання на 255 тис. б/д
|ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 і 2026рр: на 1,45 млн б/д і 1,43 млн б/д відповідно
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $76,1 за барель
|Парламент запровадив тимчасовий мораторій на банкрутство «Південмашу»
|Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про вдосконалення роботи АРМА
Бізнес
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами