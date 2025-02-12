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АНАЛІТИКА

ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 і 2026рр: на 1,45 млн б/д і 1,43 млн б/д відповідно

 

ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на 1,45 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на 1,43 млн б/д, ідеться в щомісячному звіті організації.

Оцінку попиту на нафту в 2024 році збережено на рівні 103,75 млн б/д, на 2025-й - на рівні 105,2 млн б/д, на 2026-й - на рівні 106,63 млн б/д.

Структура споживання всередині 2025 року також не зазнала змін: у I кварталі в ОПЕК прогнозують світовий попит на нафту в 104,2 млн б/д, у II-му - у 104,34 млн б/д, у III-му - у 105,5 млн б/д, у IV-му - у 106,71 млн б/д.

Основний приріст в 1,34 млн б/д припаде на країни, що не входять в ОЕСР, перш за все, на Китай, а також на інші країни Азії, Близького Сходу, Латинської Америки та Індію. У країнах ОЕСР споживання зросте лише на 110 тис. б/д переважно за рахунок американського регіону, тодв як у країнах Європи та АТР, що входять в організацію, приріст буде незначним.

Водночас аналітики ОПЕК зазначають, що виклик світовій економіці кидає поєднання високих відсоткових ставок, встановлених світовими Центробанками, і більш жорстких фінансових умов.

"Крім того, торговельна політика нової адміністрації США додала більше невизначеності на ринках, що може створити дисбаланс попиту та пропозиції, який не відображає ринкових засад, а отже, породжує більшу волатильність. Як у розвинених економіках, так і на ринках, що розвиваються, ця торговельна невизначеність збільшила інфляційні очікування вище за цільові показники основних Центробанків та ускладнила зниження відсоткових ставок у 2025 році", - ідеться у звіті.

За попередніми даними за грудень 2024 року, комерційні запаси нафти країн ОЕСР зросли на 4,3 млн барелів - до 2,754 млрд барелів. Це на 24,3 млн барелів нижче, ніж за аналогічний місяць 2023 року, на 74,7 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 172,1 млн барелів нижче за середній показник за 2015-2019 роки (референтний рівень для угоди країн ОПЕК+, які контролюють рівень комерційних запасів - ІФ-У).

Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у грудні 2024-го знизилися до листопада на 800 тис. барелів, до 1,307 млрд барелів, тоді як резерви нафтопродуктів зросли на 5,1 млн барелів, до 1,447 млрд барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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