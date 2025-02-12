Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $76,1 за барель

Зниження цін на нафту прискорилося в середу після публікації даних Американського інституту нафти (API), що показали різке зростання запасів у США.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:18 EET подешевшали на $0,86 (1,12%) порівняно з рівнем закриття попередніх торгів, до $76,14 за барель.

Ф'ючерси на сорт WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,95 (1,3%), до $72,37 за барель.

За оцінками API, запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 9,043 млн барелів. Таке зростання є максимальним з березня минулого року. Консенсус-прогноз ринку передбачав збільшення запасів на 2,8 млн барелів, за даними Trading Economics.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв у США будуть оприлюднені о 17:30 EET.

Пізніше в середу також буде опубліковано щомісячний звіт ОПЕК щодо нафтового ринку.

Міненерго США трохи підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,31 до $74,5 за барель. Прогноз на 2026-й залишено без змін - $66,46 за барель. Міністерство також прогнозує невелике збільшення видобутку нафти в США - на 40 тис. барелів на добу в 2025 році порівняно з попереднім роком, до середнього показника 13,59 млн барелів на добу.

Раніше президент Дональд Трамп заявляв про намір нарощувати виробництво енергоносіїв у країні.

Трейдери продовжують стежити за заявами політика, як щодо торгових мит, так і геополітики. Торгові війни можуть стримувати зростання світової економіки і, як наслідок, попит на нафту, тоді як загострення регіональних конфліктів негативно позначається на пропозиції та постачанні.

"Ціни не нафту відновили зниження, оскільки макроекономічна ситуація пригнічує настрій гравців", - сказав аналітик Onyx Capital Гаррі Чилінгірян.

У своєму виступі у вівторок голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл просигналізував, що Центробанк не поспішатиме зі зниженням процентних ставок. Зниження ставок, як правило, має стимулювальний вплив на економіку.

О 15:30 EET опублікують звіт про динаміку споживчих цін у США в січні, який допоможе інвесторам скорегувати уявлення про подальшу траєкторію грошово-кредитної політики ФРС. Консенсус-прогноз аналітиків, представлений Trading Economics, передбачає уповільнення річного темпу базової споживчої інфляції до 3,1% з 3,2% місяцем раніше.

Аналітик UBS Джованні Стауново вважає, що зниження котирувань нафтових ф'ючерсів може бути наслідком фіксації прибутку.

"Ми спостерігали значне зростання цін останніми днями, - сказав він. - Ймовірно, після повідомлення API про значне збільшення запасів нафти відбулася фіксація прибутку".

При цьому він не виключає, що котирування опускаються і внаслідок інших чинників, включно з несприятливою погодою, що впливає на експорт нафти, а також технічне обслуговування НПЗ.