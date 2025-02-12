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Ціни на нафту відступають після звіту про зростання запасів нафти в США
08:26 12.02.2025 |
Ціни на нафту знизилися в середу після того, як галузевий звіт показав збільшення запасів нафти в США, а занепокоєння щодо мит вплинуло на настрої, хоча більш висока маржа нафтопереробки обмежила падіння ринку.
О 06:08 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 25 центів, або на 0,3%, до 76,75 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 28 центів, або на 0,4%, до 73,04 долара за барель.
Зниження цін перервало триденну серію зростання цін: Brent подорожчала на 3,6%, а WTI - на 3,7%.
Запаси сирої нафти в США, найбільшому в світі виробнику і споживачеві нафти, зросли на 9,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 лютого, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок.
Запаси бензину впали на 2,51 млн барелів, а запаси дистилятів - на 590 000 барелів, повідомили джерела, посилаючись на дані API.
Дані від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані пізніше в середу.
EIA підвищило оцінку видобутку нафти в США, залишивши прогноз попиту без змін. Тепер воно очікує, що в 2025 році видобуток нафти в США в середньому становитиме 13,59 млн барелів на добу, порівняно з попередньою оцінкою в 13,55 млн барелів на добу.
Ціни також знизилися через побоювання, що численні мита в США, які запроваджуються або загрожують запровадити, можуть обмежити світове економічне зростання і попит на енергоносії.
Але вища маржа нафтопереробки обмежила загальні цінові втрати. Складна маржа нафтопереробки в Сінгапурі компенсувала січневі втрати, склавши в середньому 3 долари за барель або більше, свідчать дані LSEG з ціноутворення.
«Маржа нафтопереробки в Сінгапурі перебуває на високому рівні, змінивши негативну тенденцію попереднього місяця. Існує значний попит на нафтопереробні заводи, особливо коли ми входимо в сезон переробки в північно-західній Європі та Азії», - сказав Джун Го, старший аналітик Sparta Commodities, у відповідь на запит Reuters.
На макроекономічному фронті трейдери чекають ключових даних по індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані в середу о 13:30 за Гринвічем, щоб отримати уявлення про економічні показники країни і потенційний вплив на процентні ставки.
Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив у вівторок, що ФРС не поспішає з подальшим зниженням процентних ставок, але готовий зробити це, якщо інфляція продовжить знижуватися або ринок праці ослабне.
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