Ціни на нафту прискорили зростання, Brent а рівні $76,8 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання на тлі побоювань щодо відновлення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:16 EET подорожчали на $0,88, або на 1,16% від рівня закриття попередніх торгів, до $76,75 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,79 (1,09%), до $73,11 за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасовано, якщо угруповання не звільнить усіх заручників, яких утримують у секторі Газа, удень у суботу.

У понеділок у ХАМАС ухвалили рішення відкласти звільнення чергової групи заручників, оскільки вважають, що Ізраїль порушує угоду про припинення вогню. Після цього міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац дав розпорядження Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перейти в стан «найвищої готовності».

Побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході взяли гору над занепокоєністю наслідками торгової війни для зростання світової економіки.

Трамп підписав указ про введення додаткових мит у розмірі 25% на всю ввезену в США сталь і алюміній, а також підтвердив намір вжити заходів у відповідь проти країн, які обкладають митами американські товари.

Аналітики Morgan Stanley знизили прогноз ціни на нафту сорту Brent у першому кварталі на $2,5 - до $75 за барель, а також зазначили, що тарифна політика адміністрації президента США Дональда Трампа може послабити попит світової економіки та привести його у більшу відповідність до пропозиції у другому півріччі 2025 року.

У банку вважають, що введення мит і посилення торговельної напруженості може завдати болючого удару по нафтоємних сегментах. Зростання невизначеності щодо перспектив попиту, ймовірно, змусить ОПЕК+ відкласти поступове згортання обмежень на видобуток нафти, яке організація планувала почати з 1 квітня.

Внаслідок цього, а також унаслідок санкційного тиску на нафтові галузі Росії та Ірану профіцит пропозиції в другому півріччі може поступитися місцем дефіциту в розмірі 200 тис. барелів на добу, вважають аналітики Morgan.

Підтримку нафтовим котируванням також надає стрибок цін на газ в Європі, через який використання нафти як палива стає більш привабливим з економічної точки зору.