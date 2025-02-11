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Роздрібний ринок: ціни на АЗС підморозило
12:37 11.02.2025 |
Настання холодів, здається, повністю заморозило роздрібні цінники. Закупівельні ціни завмерли, а «акцизний» фактор вичерпався ще у січні.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова ціна на бензин марки А-95 за тиждень знизилася на 22 коп./л, до 47,49 грн/л; на дизельне пальне - на 27 коп./л, до 46,63 грн/л. Вартість скрапленого газу майже не зазнала змін і становить 56 950 грн/т або 31,66 грн/л.
Якщо якісь рухи й були, то лише там, де йшлося про повернення цін на доакційні рівні. Нагадаємо, 1-2 лютого ОККО і WOG поновили свої акції вихідного дня, які запровадили з кінця жовтня минулого року. І якщо ініціатори цього руху швидко відновили цінники, то чисельні послідовники затрималися з цим.
Так, «Укрнафта» й криворізька мережа RLS впали на бензині А-95 на 1,16 грн/л і 2 грн/л, на дизпаливі - на 46 коп./л і 1 грн/л відповідно. Згадали про повернення лише 10 і 4 лютого відповідно, коли «світлі» підросли в державної компанії на 20 коп./л і 1 грн/л у криворіжан.
І хоча Shell не брав участі у згаданому флешмобі, ціні підвищив теж: А-95 подорожчав на 1 грн/л, на дизель - на 60 коп./л. Чомусь лише в Житомирській області бензин додав тільки 20 коп./л, а дизель, навпаки, впав на 20 коп./л.
Зазначимо, що в січні середня вартість А-95 на АЗК Shell зросла на 1 грн/л, дизель - на 2 грн/л, газ - на 2 грн/л, не відігравши на «світлих» потенціал до підвищення в розмірі 2,40 грн/л і 2,60 грн/л, враховуючи нові акцизні ставки та здорожчання пального в Європі.
Характерно, що минулого тижня були й такі, як рівненська мережа «Олас», яка зменшила вартість бензину на 1 грн/л (53,99 грн/л). VST в Одеській області та «БРСМ-Нафта» в Черкаській продавали бензин дешевше на 50 коп./л і 1,50 грн/л відповідно. Останні дві переглянули ціни і на дизель: VST впала на 0,5-1 грн/л, залежно від області, в «БРСМ» - на 1,20 грн/л в Одеській області.
Нерівномірно змінювалася і вартість газу в мережах. На АЗК VST здешевлення в середньому склало 20 коп./л, на «БРСМ» - 12 коп./л. В Запорізькій, Одеській і Черкаській областях газ на станціях пана Біби просів на 0,20-2 грн/л, забезпечивши собі найнижчі ціни в цих регіонах, а ось в Миколаївській додав 0,90 грн/л, до 33,69 грн/л, скоротивши різницю до найближчих конкурентів «Кворум-Нафти» (33,98 грн/л) на 29 коп./л.
Різниця між цінами в маркетмейкерів і дискаунтерів на пальне в середньому майже не змінилася і становить на бензин 6,47 грн/л, на дизель - 7,48 грн/л, на LPG - 3,47 грн/л.
Через зниження оптових цін спред між ними і роздрібом на бензині зріс на 28 коп./л, до 9,39 грн/л, недотягнувши 82 коп./л до показників кінця 2024 року, на дизпальному - на 30 коп./л, до 8,64 грн/л (+65 коп./л до минулорічних), на газу - на 5 коп./л, до 5,41 грн/л (+1,31 грн/л).
Цього тижня ціни на пальне, скоріш за все, залишатимуться без змін. Прогнозоване зростання зовнішнього ринку мережі можуть компенсувати маржою, щоб втримати і так низькі проливи.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 10 лютого 2025 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
10.02.25
|
Зм.
|
10.02.25
|
Зм.
|
10.02.25
|
Зм.
|
10.02.25
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
38,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
Shell
|
59,74
|
0,93
|
61,89
|
0,40
|
58,42
|
0,53
|
37,99
|
0,00
|
SOCAR
|
59,49
|
0,00
|
61,32
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
38,16
|
0,00
|
Neftek
|
58,99
|
0,00
|
61,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
38,49
|
0,50
|
Параллель
|
58,49
|
0,00
|
|
|
58,82
|
0,00
|
36,42
|
0,00
|
BVS
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Автотранс
|
57,98
|
0,00
|
64,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
59,29
|
0,00
|
57,89
|
0,00
|
38,49
|
0,00
|
Рур груп
|
56,99
|
0,00
|
|
|
54,99
|
0,00
|
36,50
|
1,50
|
VST
|
56,90
|
-0,10
|
|
|
54,20
|
-0,40
|
36,70
|
-0,20
|
AMIC
|
56,52
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
54,75
|
-0,11
|
36,42
|
-0,11
|
Ovis
|
56,49
|
0,00
|
59,49
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
UPG
|
56,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
37,01
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,99
|
1,00
|
|
|
54,49
|
1,50
|
35,99
|
0,00
|
U.GO
|
55,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
55,69
|
0,20
|
57,69
|
0,20
|
54,19
|
0,20
|
35,99
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
Mango
|
54,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,69
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,77
|
0,00
|
Кворум
|
54,98
|
0,00
|
|
|
52,98
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
|
|
53,90
|
0,00
|
35,90
|
0,00
|
RLS
|
54,90
|
1,00
|
56,00
|
1,00
|
52,80
|
1,00
|
35,90
|
0,00
|
Chipo
|
54,67
|
0,00
|
|
|
52,25
|
0,00
|
35,86
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
|
|
Marshal
|
54,49
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
35,15
|
0,00
|
Motto
|
54,05
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
50,91
|
-0,21
|
35,91
|
-0,14
|
Олас
|
53,99
|
-1,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
-0,29
|
SUNOIL
|
53,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,29
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,76
|
-0,10
|
|
|
50,40
|
-0,08
|
35,23
|
-0,12
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
48,70
|
0,00
|
|
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,88
|
0,05
|
60,06
|
0,07
|
55,27
|
0,02
|
37,07
|
-0,01
|
|
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