Роздрібний ринок: ціни на АЗС підморозило

Настання холодів, здається, повністю заморозило роздрібні цінники. Закупівельні ціни завмерли, а «акцизний» фактор вичерпався ще у січні.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова ціна на бензин марки А-95 за тиждень знизилася на 22 коп./л, до 47,49 грн/л; на дизельне пальне - на 27 коп./л, до 46,63 грн/л. Вартість скрапленого газу майже не зазнала змін і становить 56 950 грн/т або 31,66 грн/л.

Якщо якісь рухи й були, то лише там, де йшлося про повернення цін на доакційні рівні. Нагадаємо, 1-2 лютого ОККО і WOG поновили свої акції вихідного дня, які запровадили з кінця жовтня минулого року. І якщо ініціатори цього руху швидко відновили цінники, то чисельні послідовники затрималися з цим.

Так, «Укрнафта» й криворізька мережа RLS впали на бензині А-95 на 1,16 грн/л і 2 грн/л, на дизпаливі - на 46 коп./л і 1 грн/л відповідно. Згадали про повернення лише 10 і 4 лютого відповідно, коли «світлі» підросли в державної компанії на 20 коп./л і 1 грн/л у криворіжан.

І хоча Shell не брав участі у згаданому флешмобі, ціні підвищив теж: А-95 подорожчав на 1 грн/л, на дизель - на 60 коп./л. Чомусь лише в Житомирській області бензин додав тільки 20 коп./л, а дизель, навпаки, впав на 20 коп./л.

Зазначимо, що в січні середня вартість А-95 на АЗК Shell зросла на 1 грн/л, дизель - на 2 грн/л, газ - на 2 грн/л, не відігравши на «світлих» потенціал до підвищення в розмірі 2,40 грн/л і 2,60 грн/л, враховуючи нові акцизні ставки та здорожчання пального в Європі.

Характерно, що минулого тижня були й такі, як рівненська мережа «Олас», яка зменшила вартість бензину на 1 грн/л (53,99 грн/л). VST в Одеській області та «БРСМ-Нафта» в Черкаській продавали бензин дешевше на 50 коп./л і 1,50 грн/л відповідно. Останні дві переглянули ціни і на дизель: VST впала на 0,5-1 грн/л, залежно від області, в «БРСМ» - на 1,20 грн/л в Одеській області.

Нерівномірно змінювалася і вартість газу в мережах. На АЗК VST здешевлення в середньому склало 20 коп./л, на «БРСМ» - 12 коп./л. В Запорізькій, Одеській і Черкаській областях газ на станціях пана Біби просів на 0,20-2 грн/л, забезпечивши собі найнижчі ціни в цих регіонах, а ось в Миколаївській додав 0,90 грн/л, до 33,69 грн/л, скоротивши різницю до найближчих конкурентів «Кворум-Нафти» (33,98 грн/л) на 29 коп./л.

Різниця між цінами в маркетмейкерів і дискаунтерів на пальне в середньому майже не змінилася і становить на бензин 6,47 грн/л, на дизель - 7,48 грн/л, на LPG - 3,47 грн/л.

Через зниження оптових цін спред між ними і роздрібом на бензині зріс на 28 коп./л, до 9,39 грн/л, недотягнувши 82 коп./л до показників кінця 2024 року, на дизпальному - на 30 коп./л, до 8,64 грн/л (+65 коп./л до минулорічних), на газу - на 5 коп./л, до 5,41 грн/л (+1,31 грн/л).

Цього тижня ціни на пальне, скоріш за все, залишатимуться без змін. Прогнозоване зростання зовнішнього ринку мережі можуть компенсувати маржою, щоб втримати і так низькі проливи.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 10 лютого 2025 р., грн/л:

Мережі А-95 А-95+ ДП LPG 10.02.25 Зм. 10.02.25 Зм. 10.02.25 Зм. 10.02.25 Зм. ОККО 59,99 0,00 61,99 0,00 58,99 0,00 38,99 0,00 WOG 59,99 0,00 61,99 0,00 58,99 0,00 38,98 0,00 Shell 59,74 0,93 61,89 0,40 58,42 0,53 37,99 0,00 SOCAR 59,49 0,00 61,32 0,00 57,99 0,00 38,16 0,00 Neftek 58,99 0,00 61,49 0,00 54,99 0,00 38,49 0,50 Параллель 58,49 0,00



58,82 0,00 36,42 0,00 BVS 57,99 0,00 59,99 0,00 55,99 0,00 35,99 0,00 Автотранс 57,98 0,00 64,98 0,00 55,98 0,00 35,98 0,00 KLO 57,59 0,00 59,29 0,00 57,89 0,00 38,49 0,00 Рур груп 56,99 0,00



54,99 0,00 36,50 1,50 VST 56,90 -0,10



54,20 -0,40 36,70 -0,20 AMIC 56,52 0,00 58,49 0,00 54,75 -0,11 36,42 -0,11 Ovis 56,49 0,00 59,49 0,00 54,49 0,00 35,49 0,00 UPG 56,00 0,00 58,00 0,00 55,00 0,00 37,01 0,00 VostokGaz 55,99 1,00



54,49 1,50 35,99 0,00 U.GO 55,90 0,00



52,90 0,00 35,40 0,00 Укрнафта 55,69 0,20 57,69 0,20 54,19 0,20 35,99 0,00 ZOG 55,00 0,00 57,00 0,00 54,00 0,00 36,00 0,00 Mango 54,99 0,00



52,99 0,00 35,69 0,00 Катрал 54,99 0,00



52,99 0,00 35,77 0,00 Кворум 54,98 0,00



52,98 0,00 33,98 0,00 Green Wave 54,90 0,00



53,90 0,00 35,90 0,00 RLS 54,90 1,00 56,00 1,00 52,80 1,00 35,90 0,00 Chipo 54,67 0,00



52,25 0,00 35,86 0,00 Укр-Петроль 54,50 0,00



53,50 0,00



Маркет 54,49 0,00 54,99 0,00 50,99 0,00



Marshal 54,49 0,00 57,49 0,00 51,59 0,00 35,15 0,00 Motto 54,05 0,00 54,90 0,00 50,91 -0,21 35,91 -0,14 Олас 53,99 -1,00



51,99 0,00 35,70 -0,29 SUNOIL 53,99 0,00



52,99 0,00 35,29 0,00 БРСМ-Нафта 53,76 -0,10



50,40 -0,08 35,23 -0,12 Фактор 53,00 0,00



48,70 0,00



Авантаж 7 52,95 0,00



51,95 0,00 35,25 0,00 Середня ціна в Україні 56,88 0,05 60,06 0,07 55,27 0,02 37,07 -0,01



