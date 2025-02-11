Нафта зростає на побоюваннях щодо поставок, а мита Трампа ставлять під сумнів зростання

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок після того, як з'явився звіт про те, що видобуток нафти в Росії не дотягує до квоти, а також на побоюваннях щодо подальших перебоїв з поставками, але зростання було обмежене побоюваннями, що ескалація торгових мит може пригальмувати глобальне економічне зростання.

О 06:47 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або на 0,32%, до 76,11 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 19 центів, або на 0,26%, до 72,51 долара.

Обидва контракти зросли майже на 2% на попередній сесії після трьох тижневих втрат поспіль.

Відскок відбувся на ознаках скорочення поставок, зазначають аналітики ANZ у своїй аналітичній записці.

«Російський видобуток нафти в січні не дотягнула до своєї квоти ОПЕК+, що послабило побоювання щодо надлишку пропозиції. Видобуток впав до 8,962 млн барелів на добу (б/д), що на 16 000 б/д нижче затвердженого рівня за угодою про видобуток», - пишуть вони.

Аналітики додали, що побоювання щодо подальших перебоїв посилилися після публікації в понеділок у виданні Politico повідомлення про те, що європейські країни планують затримувати тіньовий флот Росії.

Постачання російської нафти до Китаю та Індії, найбільших світових імпортерів сирої нафти, було суттєво порушене санкціями США минулого місяця, спрямованими проти танкерів, виробників та страховиків.

До перебоїв у постачанні додаються санкції США щодо мереж, які постачають іранську нафту до Китаю, після того, як минулого тижня Дональд Трамп відновив «максимальний тиск» на експорт іранської нафти.

Але на противагу зростанню цін став останній митний вибрик Трампа, який може пригальмувати глобальне зростання і попит на енергоносії.

У понеділок Трамп суттєво підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до США до 25% «без винятків і вилучень», щоб допомогти галузям, які зазнають труднощів, що може збільшити ризик багатофронтової торговельної війни.

Мито вдарить по мільйонах тонн імпорту сталі та алюмінію з Канади, Бразилії, Мексики, Південної Кореї та інших країн.

Минулого тижня Трамп запровадив 10% додаткові мита на Китай, на що Пекін відповів власними зборами на деякі види американського імпорту, включаючи 10% мито на нафту.

На думку більшості економістів, опитаних Reuters, які раніше очікували зниження ставок у березні, Федеральна резервна система США почекає до наступного кварталу, перш ніж знову знижувати ставки, що також впливає на попит на сиру нафту.

ФРС стикається із загрозою зростання інфляції через політику Трампа. Збереження ставок на вищому рівні може обмежити економічне зростання, що вплине на зростання попиту на нафту.

Запаси сирої нафти і бензину в США, як очікувалося, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів, швидше за все, скоротилися, показало попереднє опитування Reuters в понеділок.

Опитування було проведене напередодні щотижневих звітів галузевої групи Американського інституту нафти, які будуть опубліковані о 16:30 за східним часом (21:30 за Гринвічем) у вівторок, а також звіту Управління енергетичної інформації, який буде опублікований в середу.