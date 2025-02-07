Нафта знижується третій тиждень поспіль на тлі побоювань щодо мит

Ціни на нафту незначно зросли на азіатських торгах у п'ятницю, але пребувають на шляху до третього поспіль невдалого тижня, оскільки президент США Дональд Трамп відновив торговельну війну з Китаєм і погрожує підвищити мита для інших країн.

О 07:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 32 центи до $74,61 за барель, але готові впасти на 2,8% за тиждень. Тим часом, американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи до 70,85 доларів за барель, що приблизно на 2,3% нижче за тижневий показник.

«Сьогодні вранці ціни на нафту повернулися до певної стабільності після волатильної нічної сесії, оскільки трейдери реагують на новини про санкції США щодо експорту іранської нафти до Китаю», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

У четвер Міністерство фінансів США заявило, що вводить нові санкції проти кількох фізичних осіб і танкерів, які допомагають відправляти мільйони барелів іранської нафти на рік до Китаю, в якості поступового кроку, спрямованого на посилення тиску на Тегеран.

«Тим не менш, (сьогоднішнє) зростання цін на нафту є обмеженим, що відображає постійне занепокоєння щодо зустрічних вітрів попиту і пропозиції, включаючи потенціал збільшення видобутку з боку ОПЕК+ і США, а також митні ризики, що тиснуть на світовий попит на нафту», - додав Єп Йеп з IG's.

Трамп оголосив про введення 10% мито на китайський імпорт в рамках широкого плану по поліпшенню торгового балансу США, але призупинив плани по введенню високих мит на Мексику і Канаду.

«Тиск на ціни спричинив потік новин навколо мит, а занепокоєння з приводу потенційної торгової війни підживлює побоювання щодо ослаблення попиту на нафту», - відзначають аналітики BMI в своїй записці в п'ятницю.

«Це затьмарило указ президента США Трампа від 4 лютого про відновлення кампанії максимального тиску на Іран, включаючи зобов'язання знизити експорт нафти з країни до нуля, з більш ніж 1,5 мільйона барелів на день в даний час», - відзначають аналітики BMI.

Ціни на нафту знизилися в четвер після того, як Трамп повторив обіцянку збільшити видобуток нафти в США, що змусило трейдерів понервувати через день після того, як країна повідомила про набагато більший, ніж очікувалося, стрибок запасів нафти.

Тиск на нафтові бенчмарки також чинило збільшення запасів нафти в США, які різко зросли минулого тижня, оскільки попит пом'якшився через триваючі ремонтні роботи на нафтопереробних заводах.