Нафта мало змінилася, оскільки політика Трампа продовжує тиснути на ціни

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у четвер після того, як державна нафтова компанія Саудівської Аравії різко підвищила березневі ціни на нафту, але це підвищення було лише краплею в порівнянні з найбільшим падінням цін на нафту марки Brent за останні три місяці напередодні.

О 06:22 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів до 74,69 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 15 центів до 71,18 долара за барель.

Ціни на нафту в середу впали більш ніж на 2%, оскільки значне збільшення запасів нафти і бензину в США свідчило про слабкий попит, а інвестори зважували наслідки нового раунду торговельних мит між США і Китаєм, включаючи мита на енергетичні продукти.

Ціни впали приблизно на 10% від максимумів 15 січня 2025 року, за п'ять днів до вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Аналітики очікують, що ринки будуть волатильними в найближчі тижні.

«Ми можемо очікувати значної волатильності цін протягом наступних тижнів і місяців, оскільки ринки намагатимуться зважити вплив нових політичних позицій Трампа, не в останню чергу щодо митних заходів», - зазначають аналітики BMI у своєму звіті в четвер.

Різке підвищення цін для азіатських покупців провідним світовим експортером нафти Saudi Aramco допомогло зупинити розпродаж в середу.

«Після нічного розпродажу і новин з Саудівської Аравії, ймовірно, буде деяка купівля з боку трейдерів, які закривають шорти перед сильною смугою підтримки в районі 70/68 доларів», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Минулого місяця США ввели нові агресивні санкції проти російської торгівлі нафтою, спрямовані проти «тіньових суден», які, як вважається, використовуються для обходу торгової блокади. Після вступу на посаду Трамп запровадив мита проти Китаю, хоча вони не відповідали його передвиборчим погрозам.

У вівторок Пекін у відповідь оголосив про введення мит на імпорт американської нафти, скрапленого газу та вугілля, але закупівлі Китаю в США є відносно скромними, що притуплює вплив нових заходів.

«Хоча деякі митні заходи можуть чинити підвищувальний тиск на ціни на нафту, чистий вплив, швидше за все, буде «ведмежим», враховуючи їх потенційно несприятливий вплив на світову економіку і доведену готовність Трампа запропонувати винятки для енергетики (щоб обмежити вплив на пропозицію)», - зазначає BMI.