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Ціни на нафту прискорили зниження, Brent на рівні $75,5 за барель
14:24 05.02.2025 |
Котирування ф'ючерсів на нафту прискорили зниження в середу під тиском побоювань через введення мита на імпорт у США і Китаї.
Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 13:25 EET подешевшали на $0,66 (0,87%) - до $75,54 за барель.
Котирування березневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилося на $0,62 (0,85%) - до $72,08 за барель.
Інвестори продовжують стежити за розвитком ситуації в глобальній зовнішній торгівлі.
Обіцяне раніше набуття чинності американських мит на канадський і мексиканський імпорт було відкладено. Тим часом міністерство фінансів КНР оголосило про введення власних мит на імпортовані зі США вугілля, зріджений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі у відповідь на введені Штатами 10-відсоткові мита на китайські товари.
Аналітик ING Воррен Паттерсон відзначає вплив на котирування нафти двох переважаючих факторів. Знижувальний тиск на нафтові ціни чинять відповідні мита Китаю, що зачіпають енергоносії, на імпорт зі США, тоді як побоювання з приводу скорочення постачань з Ірану після підписання Трампом указу про посилення економічного тиску на цю країну надають їм деякої підтримки.
"Мита на нафту і СПГ зачіпають відносно невелику частку китайського імпорту, - написав Паттерсон. - У 2024 році з 11,11 млн барелів нафти на добу, імпортованих Китаєм, на США припадало лише 1,7%".
"Хоча це і не найкращим чином позначається на настроях, ринки нафти і газу зможуть впоратися з цим досить легко", - вважає експерт.
Підписаний Трампом новий указ передбачає відновлення політики максимального тиску на Іран. Вона передбачає введення жорстких санкцій та інших обмежень проти Тегерана, зокрема у відповідь на роботу з ядерної програми та розроблення балістичних ракет.
За словами Паттерсона, за суворого дотримання санкцій проти Ірану під загрозою можуть опинитися поставки нафти в обсягах до 1 млн барелів на добу.
Виступаючи в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп закликав ОПЕК+ нарощувати видобуток для зниження нафтових цін.
Трейдери також традиційно стежать за даними щодо запасів у США. Американський інститут нафти (API) повідомив, що американські нафтові резерви за минулий тиждень зросли на 5,03 млн барелів. Аналітики, яких опитав Trading Economics, очікували більш помірного зростання - на 3,17 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч. у середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 3,4 млн барелів, бензину - на 100 тис. барелів, а також очікують зниження запасів дистилятів на 2,9 млн барелів.
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