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Нафта знижується на тлі зростання запасів сирої нафти в США та китайсько-американської тарифної війни
08:31 05.02.2025 |
Ціни на нафту знизилися в середу, оскільки зростання запасів у США і занепокоєння ринку щодо нової торговельної війни між Китаєм і США компенсували нові зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення експорту іранської нафти.
О 06:27 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 39 центів, або на 0,51%, до 75,81 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) втратила 26 центів, або 0,36%, до 72,44 долара.
У вівторок нафта торгувалася в широкому діапазоні, при цьому WTI впала на 3%, до найнижчого рівня з 31 грудня, після того, як Китай оголосив про введення мит на імпорт нафти, скрапленого газу і вугілля з США у відповідь на американські мита на китайський експорт.
Однак ціни відскочили після того, як Трамп відновив кампанію «максимального тиску» на Іран з метою згортання його ядерної програми, яку він запровадив під час свого першого терміну, що призвело до скорочення експорту іранської сирої нафти до нуля.
За словами Джун Ронг Єапа, ринкового стратега IG, в середу на ринок вплинули дані про запаси нафти в США, які виявилися вищими, ніж очікувалося.
За даними джерел на ринку, які посилаються на дані Американського інституту нафти, запаси нафти за тиждень, що закінчився 31 січня, зросли на 5,03 млн барелів.
Запаси бензину зросли на 5,43 млн барелів, а запаси дистилятів скоротилися на 6,98 млн барелів, повідомили джерела в Американському інституті нафти (API).
Офіційні дані про державні запаси нафти в США будуть опубліковані в середу о 15:30 за Гринвічем.
Зростання запасів нафти і палива в найбільшому споживачі нафти в світі свідчить про слабкість споживання, що посилює занепокоєння інвесторів щодо впливу мит на світову економіку і перспективи попиту на енергоносії.
Вплив китайських мит у відповідь на імпорт енергоносіїв до США буде обмеженим, «враховуючи, що ні світова пропозиція, ні попит на ці товари не змінюються через китайські мита», - зазначають аналітики Goldman Sachs у своїй записці у вівторок.
Обидві країни зможуть знайти альтернативні ринки, йдеться в записці.
Що стосується Ірану, то Трамп у вівторок відновив свою кампанію «максимального тиску» на Іран, яка включає в себе зусилля, спрямовані на те, щоб звести експорт нафти до нуля, щоб зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї.
Хоча Трамп заявив, що відкритий до угоди з Іраном, він підписав президентський меморандум, який повторно запроваджує жорстку політику Вашингтона щодо Ірану. Цей план може вплинути на близько 1,5 мільйона барелів нафти на день, які країна експортує, заявили в середу аналітики ANZ, посилаючись на дані відстеження суден.
«Затиск Ірану може бути необхідним для стабілізації ведмежих настроїв щодо цін на нафту на даний момент, і тут може бути місце для подальшого відновлення, принаймні, в найближчій перспективі», - сказав Йеп з IG.
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