Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent втрачає понад 1%

Нафта продовжує дешевшати у вівторок, а котирування ф'ючерсів на WTI прискорили зниження після повідомлень про введення Китаєм митних тарифів у відповідь на імпорт зі США.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:41 EET становить $75,04 за барель, що на $0,92 (1,21%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,41 (1,93%), до $71,75 за барель.

Китай відповів на рішення США про введення 10-відсоткових мит на імпорт китайських товарів. Міністерство фінансів КНР оголосило, що вводить мита на вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі, які імпортуються зі США. Також запроваджуються заходи експортного контролю на вироби, що містять вольфрам.

Тим часом запровадження оголошених раніше Білим Домом мит на канадський і мексиканський імпорт відклали, оскільки Оттава пообіцяла реалізувати план із захисту свого кордону зі США, а Мехіко - відправити до американського кордону 10 тис. мексиканських військовослужбовців, щоб перешкодити контрабанді фентанілу і покласти край потокам нелегальних мігрантів.

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ за підсумками зустрічі, що відбулася в понеділок, вирішив не змінювати свою нинішню стратегію. Учасники зустрічі наголосили на важливості досягнення повної відповідності поточним параметрам угоди, а також виконання компенсаційних графіків за перевиробництво низки країн у період дії додаткових добровільних скорочень видобутку нафти.

"ОПЕК+ провела засідання міністерського моніторингового комітету і, як і очікувалося, не рекомендувала вносити змін у політику видобутку, - написав аналітик ING Уоррен Паттерсон. - Це свідчить про те, що з квітня група, найімовірніше, почне згортання добровільних додаткових обмежень".

Обмеження стосуватимуться близько 2,2 млн барелів на добу. Відновлення видобутку в цих обсягах передбачається здійснити за 18 місяців.

"Очевидно, що повернення цієї пропозиції залежатиме від ринкових умов", - зазначив Паттерсон.