Нафта падає на тлі митної паузи США щодо Мексики і Канади

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки президент США Дональд Трамп призупинив на місяць рішення про введення високих мит на Мексику і Канаду, найбільших іноземних постачальників нафти в США, в той час як перспективи збільшення поставок з боку ОПЕК+ з квітня також вплинули на ціни.

О 06:32 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 50 центів, або на 0,7%, до 75,46 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилась на 89 центів, або на 1,2%, до 72,27 долара.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявили, що домовилися про посилення прикордонного контролю у відповідь на вимогу Трампа посилити боротьбу з імміграцією і контрабандою наркотиків.

Це призупинить на 30 днів дію 25-відсоткових мит, а також 10-відсоткового тарифу на імпорт енергоносіїв з Канади, який мав набути чинності у вівторок.

«Домінуючою темою на світових ринках були мита США», - зазначив в електронному листі ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).

Хоча відтермінування мит для Мексики та Канади дало простір для покращення настроїв щодо ризиків та сприяло ослабленню долара США, ціни на нафту намагалися відновити зростання, додав Єп.

«Перспектива збільшення поставок нафти (ОПЕК+), що повертається на ринки з квітня, може стати ключовим фактором для цін ... особливо з урахуванням того, що ціни на нафту все ще залишаються на рівні жовтня 2024 року», - додав Єп.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, обговорили в понеділок заклик Трампа збільшити видобуток, але погодилися дотримуватися своєї політики поступового збільшення видобутку нафти з квітня.

Однак аналітики ING попередили, що Канада залишатиметься вразливою до торговельних війн, якщо не розширить свої експортні можливості за межі США, побудувавши більше трубопроводів від нафтових родовищ до портів.

«На створення цієї інфраструктури піде кілька років, але вона забезпечить канадським виробникам більшу гнучкість і потенціал для розширення ринків збуту канадської нафти», - зазначають в ING.

Трамп планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном вже цього тижня, повідомив Білий дім, оскільки 10% мито на всі китайські товари набуде чинності пізніше у вівторок.

З боку попиту інвестори будуть стежити за щотижневими даними про запаси нафти в США за тиждень до 31 січня. [Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують, що запаси сирої нафти зростуть, в той час як запаси бензину і дистилятів, ймовірно, скоротяться.

Очікується, що запаси нафти в США зростуть на 10,8 млн барелів за тиждень, що завершився 31 січня, в той час як запаси бензину, ймовірно, збільшаться на 500 000 барелів, сказав енергетичний стратег Macquarie Уолт Чанселлор.