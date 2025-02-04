ОПЕК+ до квітня не збільшуватиме видобуток нафти попри заклик Трампа - Bloomberg

Країни ОПЕК+ не прислухалися до заклику Дональда Трампа негайно знизити ціни на нафту і залишили в силі домовленість про обмеження на видобуток до кінця поточного кварталу.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Згідно із заявою, опублікованою 3 лютого після зустрічі нафтового картелю ОПЕК+, пише видання, «група ключових членів на чолі з Саудівською Аравією і Росією вирішила не змінювати поточну політику з видобутку нафти».

ОПЕК+ вже більше двох років обмежує видобуток, побоюючись створення надлишку. Минулого року, щоб підтримати ціни на нафту, альянс нафтовидобувних країн тричі відкладав реалізацію плану збільшення видобутку. Тепер він планує поступово нарощувати її, починаючи з квітня, на 120 000 барелів на добу і до кінця 2026 року додати видобуток загалом 2,1 млн. барелів. Об'єднаним Арабським Еміратам дозволено поетапно збільшити видобуток ще на 300 000 барелів на день.

Разом з тим Bloomberg додає, що за даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, у 2025 році виникне значний надлишок пропозиції у 750 000 барелів на день, навіть якщо ОПЕК+ не збільшуватиме видобуток.

Як повідомляв Укрінформ, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту. За його словами, це «моментально» може зупинити російсько-українську війну.

Трамп також сказав, що проситиме Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет у США з 600 млрд дол. до 1 трлн дол.

Міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім під час виступу у п'ятницю на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Саудівська Аравія фіксує зростання попиту на світовому ринку енергії та вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки для покриття цього попиту.