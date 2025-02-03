Ціни на нафту прискорили зростання після введення в США нових мит на імпорт, Brent на рівні $76,8 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання в понеділок після запровадження у США мит на імпорт товарів з Мексики, Канади та Китаю.

Президент США Дональд Трамп у суботу підписав указ, що передбачає введення з 4 лютого мит у розмірі 25% на товари, що імпортуються з Мексики і Канади, і 10% - з Китаю. Мита на енергоносії з Канади становитимуть 10%.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET становить $76,79 за барель, що на $1,12 (1,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,72 (2,39%), до $74,26 за барель.

Канада і Мексика є основними постачальниками нафти в США. На їхню частку припадає близько чверті нафти, що переробляється американськими НПЗ на паливо, включно з бензином, за даними Міністерства енергетики США.

"З огляду на важливість канадської нафти для США, не дивно, що сьогодні вранці котирування WTI зростають, - сказав Воррен Паттерсон, який відповідає за стратегію на сировинних ринках в ING Groep NV. - Мита можуть спричинити зростання цін на нафтосировину для американських нафтопереробників (яке в кінцевому підсумку буде перенесено на споживачів)".

При цьому експерт сумнівається, що додаткові витрати повністю ляжуть на плечі американців. Він зазначив, що у 2023 році до США експортувалося 97% канадської нафти. У Канади дуже мало альтернатив для експорту, і це, ймовірно, призведе до зниження цін на канадську нафту.

Тим часом знижувальний тиск на котирування спричинює занепокоєння щодо того, що війна митних тарифів матиме негативний вплив на зростання світової економіки і підстьобне інфляцію.

"Ескалація напруженості в торговельних відносинах не сприяє зростанню ризикових активів, оскільки погіршує настрої на ринку і підігріває побоювання з приводу її можливого впливу на глобальне економічне зростання", - зазначив Паттерсон, припустивши, що зростання нафтових котирувань може виявитися недовгим.

"Зміцнення долара США також, імовірно, стримуватиме ціни не лише на нафту, а й на інші сировинні товари", - додав він.

Трейдери також очікують підсумків засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, яке відбудеться пізніше в понеділок.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні, президент Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін.

Згідно з поточним планом ОПЕК+, з квітня передбачається почати поступове згортання добровільних обмежень з видобутку, що становлять 2,2 млн б/д.

