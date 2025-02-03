Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зростання після введення в США нових мит на імпорт, Brent на рівні $76,8 за барель

 

Ціни на нафту прискорили зростання в понеділок після запровадження у США мит на імпорт товарів з Мексики, Канади та Китаю.

Президент США Дональд Трамп у суботу підписав указ, що передбачає введення з 4 лютого мит у розмірі 25% на товари, що імпортуються з Мексики і Канади, і 10% - з Китаю. Мита на енергоносії з Канади становитимуть 10%.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET становить $76,79 за барель, що на $1,12 (1,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,72 (2,39%), до $74,26 за барель.

Канада і Мексика є основними постачальниками нафти в США. На їхню частку припадає близько чверті нафти, що переробляється американськими НПЗ на паливо, включно з бензином, за даними Міністерства енергетики США.

"З огляду на важливість канадської нафти для США, не дивно, що сьогодні вранці котирування WTI зростають, - сказав Воррен Паттерсон, який відповідає за стратегію на сировинних ринках в ING Groep NV. - Мита можуть спричинити зростання цін на нафтосировину для американських нафтопереробників (яке в кінцевому підсумку буде перенесено на споживачів)".

При цьому експерт сумнівається, що додаткові витрати повністю ляжуть на плечі американців. Він зазначив, що у 2023 році до США експортувалося 97% канадської нафти. У Канади дуже мало альтернатив для експорту, і це, ймовірно, призведе до зниження цін на канадську нафту.

Тим часом знижувальний тиск на котирування спричинює занепокоєння щодо того, що війна митних тарифів матиме негативний вплив на зростання світової економіки і підстьобне інфляцію.

"Ескалація напруженості в торговельних відносинах не сприяє зростанню ризикових активів, оскільки погіршує настрої на ринку і підігріває побоювання з приводу її можливого впливу на глобальне економічне зростання", - зазначив Паттерсон, припустивши, що зростання нафтових котирувань може виявитися недовгим.

"Зміцнення долара США також, імовірно, стримуватиме ціни не лише на нафту, а й на інші сировинні товари", - додав він.

Трейдери також очікують підсумків засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, яке відбудеться пізніше в понеділок.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні, президент Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін.

Згідно з поточним планом ОПЕК+, з квітня передбачається почати поступове згортання добровільних обмежень з видобутку, що становлять 2,2 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7263
  0,0979
 0,23
EUR
 1
 43,3244
  0,1853
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес