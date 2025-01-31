Goldman підвищив прогноз цін на нафту Brent на 2025-2026 рр.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз цін на нафту марки Brent на найближчі два роки через скорочення комерційних запасів у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Цього року, як вважають експерти, нафта коштуватиме в середньому $78 за барель проти колишньої оцінки в $76. У 2026 році прогнозується $73 за барель проти $71 за барель, очікуваних раніше.

Пікового значення в $80 за барель котирування досягнуть у квітні-травні 2025 року, зазначають у Goldman.

Прогноз комерційних запасів ОЕСР на 2025-2026 рр. знизили насамперед через менші, ніж очікувалося, поставки нафти з країн, що не входять в ОПЕК (за винятком США). Це стало причиною скорочення поточної оцінки запасів ОЕСР на 48 млн барелів на добу, йдеться в повідомленні банку.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures під час торгів у п'ятницю подорожчали на 0,1% - до $75,95 за барель.