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Goldman підвищив прогноз цін на нафту Brent на 2025-2026 рр.
12:30 31.01.2025 |
Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз цін на нафту марки Brent на найближчі два роки через скорочення комерційних запасів у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Цього року, як вважають експерти, нафта коштуватиме в середньому $78 за барель проти колишньої оцінки в $76. У 2026 році прогнозується $73 за барель проти $71 за барель, очікуваних раніше.
Пікового значення в $80 за барель котирування досягнуть у квітні-травні 2025 року, зазначають у Goldman.
Прогноз комерційних запасів ОЕСР на 2025-2026 рр. знизили насамперед через менші, ніж очікувалося, поставки нафти з країн, що не входять в ОПЕК (за винятком США). Це стало причиною скорочення поточної оцінки запасів ОЕСР на 48 млн барелів на добу, йдеться в повідомленні банку.
Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures під час торгів у п'ятницю подорожчали на 0,1% - до $75,95 за барель.
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