Ціни на нафту зростають на тлі митних загроз у США, але все ще готові до тижневих втрат

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки ринки зважували загрозу мит президента США Дональда Трампа щодо Мексики та Канади, двох найбільших експортерів нафти до США, які можуть набути чинності вже цими вихідними.

О 06:30 березневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в п'ятницю, подорожчали на 61 цент до $77,48 за барель. Більш активний квітневий контракт коштував 76,37 долара за барель, що на 48 центів вище.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 65 центів до 73,38 долара.

За тиждень Brent подешевшала на 1,3%, а WTI - на 1,69%.

Однак, за січень Brent зросте на 3,8%, що є найкращим показником з червня, а WTI зросте на 2,3%.

«Ціни на нафту знизилися цього тижня через зростання побоювань навколо мит Трампа, які, як очікується, перешкоджатимуть глобальному економічному зростанню», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

За словами аналітика ANZ Bank Деніела Хайнса, інвестори обмірковують ймовірність запровадження американських мит на тлі шквалу указів і політичних заяв.

Трамп пригрозив ввести 25% мита вже в суботу на канадський і мексиканський експорт до США, якщо ці дві країни не припинять поставки фентанілу через американські кордони.

Поки неясно, чи будуть мита поширюватися на сиру нафту. У четвер Трамп заявив, що незабаром вирішить, чи виключати з мит імпорт канадської та мексиканської нафти.

У 2023 році, останньому повному році, за який є дані, Канада експортувала до США 3,9 млн барелів нафти на добу з 6,5 млн барелів на добу загального імпорту, тоді як Мексика експортувала 733 000 барелів на добу, згідно з даними Управління енергетичної інформації США, статистичного підрозділу Міністерства енергетики.

За словами Хайнса, підвищений ризик перебоїв у постачанні через зовнішню політику нової адміністрації Трампа утримує ціни на високому рівні.

«Санкції проти Росії, припинення закупівель венесуельської нафти і максимальний тиск на Іран збільшать премію за геополітичний ризик на нафту, - сказав Хайнс.

«Це може бути ускладнено поповненням стратегічних нафтових резервів, що збільшить попит на нафту», - додав він.

За словами Сачдеви з Phillip Nova, ринок буде стежити за майбутньою зустріччю ОПЕК+, запланованою на 3 лютого, оскільки нещодавні санкції США щодо російської нафти вилучили понад мільйон барелів зі світових запасів, що, можливо, спонукає групу виробників переглянути свої плани з видобутку нафти.

Міністр енергетики Казахстану заявив в середу, що група має намір обговорити плани Трампа щодо збільшення видобутку нафти в США і зайняти спільну позицію з цього питання на зустрічі наступного тижня.

На монетарному фронті рішення Федерального резерву залишити процентні ставки без змін свідчить про обережний підхід, який рухається вперед на тлі триваючих проблем з інфляцією в найбільшій економіці світу, додав Сачдева.

«Через загрози мит Трампа шлях до дезінфляції, ймовірно, стане ще більш турбулентним».