Ціни на нафту стабілізувалися, Brent біля $76,7 за барель

Ціни на нафту стабілізувалися в четвер поблизу рівня закриття середи після невеликого зниження раніше під час торгів.

Трейдери очікують більшої ясності щодо торговельної політики США після заяв кандидата на посаду міністра торгівлі про те, що Канада й Мексика можуть уникнути запровадження проти них мит у розмірі 25%.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET становить $76,65 за барель, що на $0,07 (0,09%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,01 (0,01%), до $72,61 за барель.

Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 3,46 млн барелів - до 415,13 млн барелів, повідомило Міненерго. Їх підвищення було відзначено після дев'яти тижнів зниження. Експерти очікували зростання запасів нафти на 2,19 млн барелів.

Федеральна резервна система (ФРС) США напередодні ухвалила рішення про збереження базової процентної ставки на колишньому рівні - 4,25-4,5% річних. Водночас голова ФРС Джером Павелл заявив, що регулятору "не треба поспішати з коригуванням грошово-кредитної політики" після зниження ставки в сукупності на 1 процентний пункт у другому півріччі 2024 року.

Увага трейдерів, як і раніше, сфокусована на діях президента США Дональда Трампа, який з 1 лютого мав намір запровадити 25%-ве мито на імпорт із Канади та Мексики, які є великими постачальниками нафти для американського ринку.

Кандидат на посаду міністра торгівлі США Говард Латнік заявив у середу, що ці країни можуть уникнути мита, якщо оперативно вживуть заходів щодо закриття своїх кордонів для фентанілу.

Ці мита повинні були спонукати Мексику й Канаду до дій, сказав Латнік під час слухань у Сенаті США. Водночас він заявив, що вважає правильним запроваджувати високі мита на китайські товари. "Китайські мита мають бути найвищими", - зазначив Латнік.

Ринок також очікує новин від ОПЕК+. Міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв заявив у середу, що найближчим часом планується зустріч на рівні представників альянсу, на якій обговорюватимуть, зокрема, плани США щодо збільшення обсягів видобутку нафти.