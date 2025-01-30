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Нафта коливається, оскільки ринки очікують ясності щодо мит Трампа на Канаду і Мексику
08:35 30.01.2025 |
Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки ринки підготувалися до погроз президента США Дональда Трампа ввести мита на Мексику і Канаду, двох найбільших постачальників сирої нафти в США, і очікували зустрічі виробників ОПЕК+.
О 06:11 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 7 центів, або на 0,1%, до 76,51 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту майже не змінились - зросли на 2 центи, або 0,03%, до 72,64 долара. У середу ф'ючерси на нафту в США опустилися до найнижчої ціни в цьому році.
Трамп все ще планує виконати свою обіцянку ввести мита проти Канади і Мексики в суботу, заявила у вівторок журналістам прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт.
Номінант Трампа на пост глави Міністерства торгівлі Говард Лутнік заявив в середу, що Канада і Мексика можуть уникнути мит, якщо швидко закриють свої кордони для фентанілу, пообіцявши при цьому уповільнити просування Китаю в області штучного інтелекту.
Що стосується попиту, то минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли на 3,46 млн барелів, що приблизно відповідає прогнозам аналітиків на 3,19 млн барелів, оскільки зимові шторми, що пронеслися країною минулого тижня, вплинули на попит.
З боку пропозиції, експорт сирої нафти з західних портів Росії в лютому впаде на 8% в порівнянні з січневим планом, оскільки Москва збільшує обсяги переробки, як кажуть трейдери і як показують розрахунки Reuters, після того, як останні санкції США скоротили експорт сирої нафти.
Інвестори також з нетерпінням чекають міністерської зустрічі Організації країн-експортерів нафти та її союзників, які разом називаються ОПЕК+, запланованої на 3 лютого.
Група провідних виробників нафти ОПЕК+ має намір обговорити зусилля Трампа щодо збільшення видобутку нафти в США і зайняти спільну позицію з цього питання, повідомив Казахстан в середу. Росія також є членом групи ОПЕК+.
Трамп публічно закликав ОПЕК і її провідного члена, Саудівську Аравію, знизити ціни на нафту, заявивши, що це покладе край війні в Україні. Він також створив порядок денний для максимізації видобутку нафти і газу в США, який вже є найбільшим у світі.
Однак аналітики вважають, що цінова війна між США та ОПЕК+ малоймовірна, оскільки вона може зашкодити обом сторонам.
«Цінова війна зі США призведе до того, що виробники ОПЕК+ максимально збільшать обсяги видобутку, щоб знизити ціни і призвести до скорочення видобутку сланцевої нафти», - зазначають аналітики BMI, підрозділу Fitch Group, у своїй записці.
Вони прогнозують, що ціни на нафту марки Brent можуть опуститися нижче $50, оскільки ОПЕК+ може використовувати понад 5 млн барелів нафти на добу на своїх вільних потужностях, що спричинить падіння видобутку сланцевої нафти в США разом з цінами.
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