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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $77 за барель

 

Ціни на нафту в середу прискорили зниження після зростання за підсумками попередніх торгів.

Березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 13:42 EET подешевшали на $0,43 (0,55%), до $77,06 за барель.

Котирування березневих контрактів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,34 (0,46%), до $73,43 за барель.

Увага інвесторів, які побоювалися перебоїв з поставками нафти з Лівії, де було припинено роботу двох ключових портів, знову переключилася на мита, які США можуть ввести вже 1 лютого.

Лівійська National Oil Corp. повідомила про відновлення відвантаження нафти в портах Ras Lanuf і Es Sider, через які проходить понад 400 тис. барелів на добу, після переговорів із протестувальниками.

Тим часом Білий дім підтвердив у вівторок, що Трамп, як і раніше, націлений на запровадження мита на товари з Канади і Мексики.

"Рухи на сировинному ринку значною мірою залежать від глобальної геополітичної обстановки, зокрема від дій США за нової адміністрації", - зазначив аналітик порталу Investing.com Даміан Новішевський.

Трамп домагається від ОПЕК+ нарощування видобутку для зниження цін на нафту, що, на його думку, може сприяти завершенню війни в Україні. Водночас американський президент має намір збільшувати виробництво нафти в США.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 2,86 млн барелів. Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували ще більшого зростання - на 3,7 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч у середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 2,6 млн барелів, бензину - на 1,4 млн барелів, очікують зниження запасів дистилятів на 2,4 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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