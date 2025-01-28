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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту підвищуються на новинах із Лівії, Brent торгується близько $77,6 за барель

 

Ціни на нафту підвищуються у вівторок, трейдери оцінюють новини з Лівії про припинення відвантаження сировини з двох великих портів через протести в країні.

Як повідомляє агентство Bloomberg, зупинення поставок із портів Ras Lanuf і Es Sider, через які загалом проходить понад 400 тис. барелів на добу, ставить під загрозу приблизно третину лівійського нафтового експорту.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:30 EET, становить $77,56 за барель, що на $0,48 (0,62%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,41 (0,56%), до $73,58 за барель.

"Стабілізація фондових ринків і повідомлення про протести в Лівії, що ставлять під загрозу експорт кількох сотень тисяч барелів нафти, підтримують ціни у вівторок", - зазначає головний аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен.

У центрі уваги трейдерів також залишаються заяви президента США Дональда Трампа щодо зовнішньої торгівлі. Напередодні він сказав, що хотів би запровадити повсюдні мита на імпорт, які були б "набагато вищими" за 2,5%.

Заяви Трампа про плани запровадження мит на продукцію ключових партнерів США підвищують побоювання розростання глобального торговельного конфлікту, зазначається в огляді аналітиків ING, який цитує The Wall Street Journal.

"Це не сприяє поліпшенню настрою учасників нафтового ринку", - йдеться в огляді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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