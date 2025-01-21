Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується нижче $79 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження у вівторок. Трейдери оцінюють заяви і перші укази нового президента США Дональда Трампа.

О 13:17 EET березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилися на 1,82% від рівня закриття попередніх торгів, до $78,69 за барель.

Контракти на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу до $75,3 за барель. У понеділок основні торги WTI не проводилися через святкування Дня Мартіна Лютера Кінга.

"Поточне зниження, найімовірніше, пов'язане з Трампом і доларом", - вважає аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга.

Зміцнення долара після заяв Трампа про введення мит на імпорт з Канади і Мексики негативно впливає на нафтові ціни, роблячи цей товар дорожчим для власників інших валют, зазначає експерт.

Трамп пообіцяв запровадити 25-відсоткові мита на імпорт товарів із Канади та Мексики з 1 лютого.

Новий президент також ініціював масштабний перегляд політики США в енергетичному секторі, сфокусувавшись на видобутку викопного палива. Він підписав декларацію про надзвичайну ситуацію у сфері енергетики та скасував обмеження, які блокували буріння в більшості прибережних вод країни.

"Ми експортуватимемо енергоносії по всьому світу», - заявив Трамп під час виступу в Конгресі, пообіцявши також "поповнити стратегічні запаси нафти до граничного рівня".