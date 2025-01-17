Нафта сповільнила зростання, Brent на рівні $81,3 за барель

Ціни на нафту еталонних марок сповільнили зростання вдень у п'ятницю.

О 13:37 EET березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,05 (0,06%) - до $81,34 за барель.

Котирування лютневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,29 (0,37%) - до $78,97 за барель.

Підтримку котируванням продовжують надавати побоювання щодо наслідків американських санкцій проти російської енергетичної галузі, зниження нафтових запасів у США і зростання попиту на паливо в зимовий період, пише Trading Economics.

Крім того, попит на енергоносії може покращитися завдяки підйому економічної активності в разі зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС). Ринок на 86,7% упевнений, що цього року американський центробанк знизить їх мінімум на 25 базисних пунктів, і повністю виключає їх підвищення, за даними CME FedWatch.

Зростання цін на нафту обмежують новини про укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників. Як заявили в канцелярії ізраїльського прем'єра, представники Ізраїлю, ХАМАС, США і Катару офіційно підписали відповідну угоду в Досі.