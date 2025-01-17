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Нафта зростає, йде до 4-го тижневого зростання на тлі санкцій США, що впливають на пропозицію
08:38 17.01.2025 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю і досягли четвертого поспіль тижневого зростання, оскільки останні санкції США щодо торгівлі російськими енергоносіями вплинули на пропозицію і підштовхнули до зростання спотових цін і тарифів на транспортування.
О 06:43 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 44 центи, або на 0,5%, до 81,73 долара за барель, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 62 центи, або на 0,8%, до 79,3 долара за барель.
Нафта Brent і WTI подорожчала на 2,5% і 3,6% на цьому тижні.
«Занепокоєння щодо пропозиції, викликане санкціями США проти російських нафтовидобувних компаній і танкерів, в поєднанні з очікуваннями відновлення попиту, викликаного потенційним зниженням процентних ставок в США, підтримують ринок нафти», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.
«Очікуване збільшення попиту на гас через холодну погоду в США є ще одним підтримуючим фактором», - додав він.
Минулої п'ятниці адміністрація Байдена оголосила про розширення санкцій проти російських нафтовидобувних компаній і танкерів, за якими послідували додаткові заходи проти російської військово-промислової бази і спроб ухилення від санкцій.
Найбільші клієнти Москви - Китай та Індія - зараз шукають заміну, що призводить до різкого зростання цін на морські перевезення.
Інвестори також з нетерпінням чекають на можливі перебої з поставками після вступу на посаду Дональда Трампа наступного понеділка.
«Зростаючі ризики постачання продовжують надавати широку підтримку цінам на нафту», - пишуть аналітики ING в аналітичній записці, додаючи, що нова адміністрація Дональда Трампа, як очікується, займе жорстку позицію щодо Ірану і Венесуели, двох основних постачальників сирої нафти.
Очікування щодо поліпшення попиту також надали певну підтримку нафтовому ринку на тлі відновлення сподівань на зниження процентних ставок Федеральним резервом США після того, як дані показали, що інфляція в найбільшій економіці світу сповільнилася.
Інфляція, ймовірно, продовжить знижуватися і, можливо, дозволить центральному банку США знизити процентні ставки раніше і швидше, ніж очікувалося, заявив у четвер глава ФРС Крістофер Уоллер.
Тим часом економічні дані Китаю в п'ятницю показали вищі, ніж очікувалося, темпи економічного зростання в четвертому кварталі і за весь 2024 рік, оскільки вступив в силу шквал стимулюючих заходів.
Однак, як показали урядові дані в п'ятницю, пропускна здатність нафтопереробних заводів Китаю в 2024 році впала вперше за більш ніж два десятиліття, за винятком ураженого пандемією 2022 року, оскільки заводи скоротили виробництво у відповідь на стагнацію попиту на паливо і зниження маржі.
Також на ринок вплинуло те, що представники служби морської безпеки Ємену заявили, що ополчення Хуті, як очікується, оголосить про припинення нападів на кораблі в Червоному морі після укладення угоди про припинення вогню у війні в Газі між Ізраїлем і войовничим палестинським угрупованням ХАМАС.
Напади порушили світове судноплавство, змусивши компанії здійснювати довші і дорожчі подорожі навколо півдня Африки вже більше року.
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