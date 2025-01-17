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АНАЛІТИКА

За копійку до 60: мережами прокотилась нова хвиля здорожчання пального

 

16 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне у роздрібних мережах. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95». Це продовження поступового зростання внаслідок підвищення акцизів і різкого злету цін на нафту.

Унаслідок корекції цін 15-16 січня мейджори - ОККО і WOG - зупинились на ціні на А-95 на рівні 59,99 грн/л, дизельне пальне - за 57,99 грн/л. Скраплений газ «зелені» запропонували за 38,99 грн/л.

До естафети долучився й Socar, який був солідарним у цінах на «світлі», але пригальмував на 50 коп./л для газу - 38,49 грн/л.

Востаннє ціни на бензин сягали такого рівня у травні-жовтні 2024 року, на дизель - у першій половині квітня. Щодо газу, то ціни б'ють рекорди з кінця червня 2022 року, коли вартість досягала 42 грн/л.

Вартість бензину і скрапленого газу на стелах UPG у середньому зросла на 60 коп./л і 77 коп./л відповідно, до 56 грн/л і 36,99 грн/л.

У регіональних мереж приріст на бензині становить 0,50-1 грн/л, на дизелі - 0,20-1 грн/л, LPG здорожчав на 10-80 коп./л залежно від станції. (див. табл.).

«Ретроспективний аналіз співвідношення гуртових і роздрібних цін дозволяє казати про досягнення на цьому етапі стелі для бензинів і потенціал зростання для дизпального у межах 1,5 грн/л», - прокоментували у Консалтинговій групі «А-95».

Як повідомлялось раніше, здорожчання пального обумовлене високими цінами на нафту, ф'ючерси на яку збільшилися на 25 центів, або 0,3%, до $82,28 за барель на 04:46 за Гринвічем після зростання на 2,6% на попередній сесії до найвищого рівня з 26 липня минулого року. Висхідна динаміка котирувань нафти підтримана занепокоєнням пропозиціями на тлі санкцій США проти росії, більшим, ніж прогнозувалося, падінням запасів сирої нафти в США й покращенням глобального попиту.

Крім того, з 1 січня зросли акцизи на моторні палива у діапазоні 1,3-2,0 грн/л.


Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 15 по 16 січня 2024 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

16.01.25

Зм.

16.01.25

Зм.

16.01.25

Зм.

16.01.25

Зм.

ОККО

59,99

0,50

61,99

0,50

57,99

0,00

38,99

0,50

SOCAR

59,99

1,00

61,99

1,00

57,99

1,00

38,49

0,50

WOG

59,99

0,25

61,99

0,25

57,99

0,25

38,98

0,25

Neftek

58,49

2,50

60,99

2,50

53,99

2,50

36,99

1,50

Параллель

57,99

0,00

57,32

0,00

35,42

0,00

Автотранс

57,98

0,00

64,98

0,00

55,98

0,00

35,98

0,00

Shell

57,82

0,00

60,49

0,00

55,89

0,00

36,99

0,00

KLO

57,59

0,00

59,29

1,00

57,09

1,00

38,49

0,50

BVS

57,49

0,50

59,49

0,50

55,49

0,50

35,99

0,00

Авіас

57,17

0,11



37,98

0,00

VostokGaz

56,99

2,00

53,99

2,50

35,99

0,90

Ovis

56,49

0,50

58,49

0,50

53,49

0,50

35,29

0,50

VST

56,10

0,00

53,10

0,00

36,00

0,00

UPG

56,00

0,60

58,00

0,60

53,90

0,00

36,99

0,77

Рур груп

55,99

0,00

54,99

0,00

35,00

0,00

AMIC

55,94

0,08

58,16

0,33

53,83

0,26

35,73

0,08

Укрнафта

55,39

0,00

57,39

0,00

53,89

0,50

35,99

0,00

Олас

54,99

0,00

51,99

0,00

35,45

0,00

Кворум

54,98

0,50

52,48

0,50

33,48

0,00

U.GO

54,90

1,00

51,90

1,00

34,90

0,50

RLS

54,90

0,00

56,00

0,00

51,80

0,00

35,90

0,00

ZOG

54,50

0,00

56,00

0,00

52,50

0,00

35,50

0,00

Mango

54,49

0,00

50,99

0,00

35,69

0,40

Chipo

54,33

0,00

51,45

0,00

35,14

0,00

Green Wave

54,30

0,00

53,30

0,00

34,90

0,00

Marshal

54,19

0,20

57,32

0,33

50,29

0,20

34,91

0,20

Катрал

53,99

0,00

50,99

0,00

34,77

0,00

Motto

53,98

0,07

54,81

0,00

50,49

0,20

35,84

0,33

БРСМ-Нафта

53,76

0,04

49,83

0,05

35,03

0,10

SUNOIL

53,09

0,00

50,50

0,00

34,19

0,00

Фактор

53,00

0,50

48,00

0,50

Маркет

52,99

0,00

53,49

0,00

48,99

0,00

33,89

0,00

Авантаж 7

52,95

0,00

49,95

0,00

35,25

0,00

Укр-Петроль

52,90

0,00

51,40

0,00

Середня ціна в Україні

56,52

0,20

59,86

0,30

54,26

0,20

36,85

0,23
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

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