За копійку до 60: мережами прокотилась нова хвиля здорожчання пального

16 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне у роздрібних мережах. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95». Це продовження поступового зростання внаслідок підвищення акцизів і різкого злету цін на нафту.

Унаслідок корекції цін 15-16 січня мейджори - ОККО і WOG - зупинились на ціні на А-95 на рівні 59,99 грн/л, дизельне пальне - за 57,99 грн/л. Скраплений газ «зелені» запропонували за 38,99 грн/л.

До естафети долучився й Socar, який був солідарним у цінах на «світлі», але пригальмував на 50 коп./л для газу - 38,49 грн/л.

Востаннє ціни на бензин сягали такого рівня у травні-жовтні 2024 року, на дизель - у першій половині квітня. Щодо газу, то ціни б'ють рекорди з кінця червня 2022 року, коли вартість досягала 42 грн/л.

Вартість бензину і скрапленого газу на стелах UPG у середньому зросла на 60 коп./л і 77 коп./л відповідно, до 56 грн/л і 36,99 грн/л.

У регіональних мереж приріст на бензині становить 0,50-1 грн/л, на дизелі - 0,20-1 грн/л, LPG здорожчав на 10-80 коп./л залежно від станції. (див. табл.).

«Ретроспективний аналіз співвідношення гуртових і роздрібних цін дозволяє казати про досягнення на цьому етапі стелі для бензинів і потенціал зростання для дизпального у межах 1,5 грн/л», - прокоментували у Консалтинговій групі «А-95».

Як повідомлялось раніше, здорожчання пального обумовлене високими цінами на нафту, ф'ючерси на яку збільшилися на 25 центів, або 0,3%, до $82,28 за барель на 04:46 за Гринвічем після зростання на 2,6% на попередній сесії до найвищого рівня з 26 липня минулого року. Висхідна динаміка котирувань нафти підтримана занепокоєнням пропозиціями на тлі санкцій США проти росії, більшим, ніж прогнозувалося, падінням запасів сирої нафти в США й покращенням глобального попиту.

Крім того, з 1 січня зросли акцизи на моторні палива у діапазоні 1,3-2,0 грн/л.



