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Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $81,5 за барель
14:25 16.01.2025 |
Ціни на нафту еталонних марок почали помірно знижуватися вдень у четвер після активного зростання за підсумками попередньої сесії.
Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 13:12 EET знизилися на $0,51 (0,62%), до $81,52 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,48 (0,6%), до $79,56 за барель.
Напередодні котирування Brent підскочили на 2,6%, WTI - на 3,3%, причому обидві марки завершили торги на максимумах з 12 серпня 2024 року.
Підтримку котируванням надали офіційні дані про нафтові резерви палива в США.
Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 1,96 млн барелів, повідомило міністерство енергетики країни. Експерти очікували зниження лише на 850 тис. барелів.
Тим часом резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 765 тис. барелів після зниження на 2,502 млн барелів тижнем раніше.
Тим часом аналітики MUFG вважають, що ціни на нафту навряд чи втримаються на досягнутих багатомісячних максимумах через наявність великих вільних потужностей у країн ОПЕК+ і очікування надлишку пропозиції на світовому ринку палива цього року. Крім того, вони вказали на досвід Росії "в агресивному дисконтуванні" своїх поставок нафти для залучення покупців.
"Котирування не можуть довго залишатися на поточному рівні, - написали вони. - Ми зберігаємо наш базовий прогноз, який передбачає, що Brent торгуватиметься в діапазоні $65-80 за барель, в середньому на рівні $73 за барель у 2025 році".
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