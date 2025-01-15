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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують слабо зростати після звіту МЕА, Brent біля $80 за барель

 

Нафта незначно дорожчає вдень у середу, інвестори оцінюють щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) й сигнали щодо скорочення нафтових резервів у США за підсумками попереднього тижня.

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:34 EET підвищилися на 3 центи, до $79,95 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на зазначений час на 4 центи, до $77,54 за барель.

Попит на нафту у світі 2024 року порівняно з минулим роком зріс на 935 тис. барелів на добу, повідомляють у щомісячному звіті МЕА. Місяцем раніше очікувалося зростання на 843 тис. бар./д. Отже, аналітики підвищили оцінку зростання попиту на 92 тис. бар./д.

Водночас агентство погіршило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2025 році на 25 тис. бар./д.: з 1,08 млн бар./д. до 1,055 млн бар./д. Зміни зумовлені переглядом очікувань щодо попиту в 2024-2025 роках. Збільшення попиту поточного року, на думку МЕА, підтримають поліпшення економічних перспектив для розвинених країн, а також нижчі ціни на нафту. Понад половина приросту припаде на Китай, Бразилію та Індію.

Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень впали на 2,6 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 EET у середу, опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 3,5 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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